新冠肺炎｜許樹昌：第三波源頭或豁免檢疫者　無限制出社區風險大

本港新型冠狀病毒肺炎疫情反彈，第三波疫情源頭仍不明。政府專家顧問、中文大學呼吸系統科講座教授許樹昌今日（18日）認為，第三波疫情是源自海外入境人士，例如是豁免檢疫的海員或機組人員，經公共交通將病毒帶入社區。而近期未能找到源頭的個案近40%，如未能找到相關密切接觸者會令疫情更嚴重。 他建議，可提供安全地方讓相關豁免檢疫人士先留樣本，結果陰性才放行。許又指，將來若疫情平定後食肆的「限桌令」亦不應放寬至無上限，「公眾會有錯覺已經無事」。

▼第三波疫情新措施（15/7 - 21/7）▼

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如建方艙醫院 可考慮設於亞博館

許樹昌今日在商台節目《政經星期六》中表示，第三波疫情由7月5日開始，認為是由豁免檢疫的海員或機組人員，經公共交通如的士等帶入社區，更引發起多個群組爆發，而近日亦見有機師及海員確診個案。他又指，早前本港出現的零星個案或亦是同一個原因，認為要安排相關人士先留樣本，「如果無限制出社區食飯等活動風險好大」。

醫院管理局前主席胡定旭於同一節目中指，今個星期個案增長「好得人驚，如果幾百、一千咁入院壓力好大」。他認為雖然醫管局已增加負壓床及負壓病房等設施，但若面對社區爆發需要不同方法，如方艙醫院等，可考慮設於亞博館等。

許樹昌認為如設方艙醫院，亞博館較適合，而最重要是短時間做好排污工程。他又透露當局現時計劃如「公立醫院塞爆」，會轉移部份病人至鯉魚門公園度假村，東區醫院會安排醫護人員照顧病人。

許樹昌指將來若疫情平定後食肆的「限桌令」亦不應放寬至無上限。（資料圖片）

政府向三間化驗所採購新型冠狀病毒檢測服務，為四類高危人士做化驗，當中華昇診斷中心是其中一間。胡定旭亦是華昇董事長，他強調測試於本港進行，收集的樣本不會送至內地。而登記的過程中，公司員工不會知道進行測試人士身份，如樣本陽性則會通知衞生署。