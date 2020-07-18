新冠肺炎｜許樹昌倡入街市須戴口罩　建議市民多用電子貨幣

本港新型冠狀病毒肺炎疫情反彈，多個街市亦出現確診個案。政府專家顧問、中文大學呼吸系統科講座教授許樹昌今日（18日）指，街市因使用中央冷氣，通風較差。他同意應強制市民進入街市須戴口罩，並提醒市民於街市「唔好揀嚟揀去，要做好手部清潔」。 另外，許指收銀員接觸很多人，亦會觸摸貨幣，故亦屬高風險。他建議市民可多改用電子貨幣。

食肆每枱8個、10個可以傾，但無上限公眾會有錯覺已經無事

許樹昌今日在商台節目《政經星期六》中表示，政府日前推出抗疫新措施最少須等一星期才會見到成效，而因病毒有潛伏期，「呢幾日50、60單確診唔出奇」。他認為6月父親節前政府放寬食肆「限桌令」至沒有上限，「公眾湧去食嘢，助長病毒在社區爆發」。因此他指即使疫情平穩後，亦不應放寬至沒有上限，「8個、10個可以傾，但無上限公眾會有錯覺已經無事」。

對於多個街市出現確診個案，許樹昌指因街市使用中央冷氣，通風較差，故市民進入街市前應戴上口罩。另外，他稱收銀員同屬高風險，因每日均接觸很多人，貨幣、桌面上亦可能有飛沫，他建議公眾可多用電子貨幣。

▼第三波疫情新措施（15/7 - 21/7）▼

+ 20 + 19 + 18

許表示，從公共衛生角度來看，不能因為公營醫療系統壓力增大，而不多做病毒檢測。至於食肆晚上6時起禁止堂食，他認為是因為政府無提出公務員在家工作，要照顧上班族的需要，所以早午市無規定不准堂食。

許樹昌相信政府抗疫措施如有效，確診個案及不明源頭個案均會在短期內減少；然而若成效不彰，政府應考慮安排兩星期在家工作，減少人群聚集。他又提醒市民要配合政府措施，注意個人衞生，在公共交通上戴口罩。

另外，本港有條件批准新藥「瑞德西韋」註冊，許樹昌認為雖早前曾出現短期缺貨，但相信「過咗註冊呢第一步會好啲」。