新冠肺炎｜梁卓偉：政府應迅速靈活　盡快採購疫苗及防疫物資

新冠肺炎疫情爆發第三波，香港大學醫學院院長梁卓偉今早（18日）為港台節目《香港家書》撰文。他表示，控制疫情的措施是一把雙刃刀，市民缺乏正常社交，少不免會影響身心健康，此情況在不准探訪的老人院舍尤為明顯。 他寄語港人，既然已經在三月份通過前一波的考驗，今天面對疫情再度爆發，都不要氣餒。而政府應該發揮香港人迅速、靈活反應的優點，盡快採購疫苗和其他防疫資源，不要讓香港人失望。

▼第三波疫情新措施（15/7 - 21/7）▼

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老人院長者未能與家人見面 健康狀況隨即轉差

梁卓偉表示，控制疫情的另一個介面，是對人情、親情和友情這些人類重要精神生活的影響。缺乏正常社交，少不免會影響身心健康。一位婆婆病人向他分享，她丈夫剛剛過身，而他之前一直住在老人院舍，因為病危，所以院舍破例讓婆婆和女兒進入院舍照顧伯伯。婆婆告訴他，她看見在院舍的老友記，由於感染控制措施而未能與家人見面，很多人的健康狀況隨即轉差。

他指出，慈雲山的一家護老中心之前一直有隔離措施，老人家便相對安全，但措施稍為放鬆了，便馬上爆發疫情，導致八成人染疫，當中更已出現死亡病例。他認為，控制疫情的措施是一把雙刃刀，保護長者免受感染之餘，卻為老人家帶來另一方面的健康影響。究竟要如何取捨，相信是每一位醫生都費煞思量的問題，而無奈每一位子女都同樣感覺煎熬。 如何兩全其美，是現在每天都要問的問題。

港大醫學院院長梁卓偉。（資料圖片 / 余俊亮攝）

政府應該發揮香港人迅速、靈活反應的優點

梁卓偉續稱，這次新冠肺炎的威脅，比起沙士疫情更嚴峻，但回顧這半年的疫情，香港人表現可説是超水準。在疫情早期，香港成功找到自律和自由之間的平衡點，城市生活不至於完全癱瘓。但他形容，這個考驗卻越來越難。他寄語港人，既然已經在三月份通過前一波的考驗，今天面對疫情再度爆發，都不要氣餒。他又稱，特區政府應該發揮香港人迅速、靈活反應的優點，盡快採購疫苗和其他防疫資源，千萬不要讓香港人失望。

須處理​「健康平權」 讓每個人都能獲得健康生活的機會

梁又指，除了之前提過要關注長者，近期另一波再次爆發，亦令他們必須面對和處理「健康公平」或者「健康平權」(health equity)的問題。在這次疫情中，西方社會譬如英國和美國的非洲裔、拉丁裔和南亞裔國民的感染及死亡率相對於白人均特別高。而香港雖然是彈丸之地，但不同地區、不同群組的疫情似乎也有明顯分別。作為研究公共衞生醫學的一員，除了治病，更加須要關注健康平權。「健康平權」的最終目標是讓每一個人都能獲得全面、公平和健康生活的機會，沒有人會因為處於弱勢，而無法實現這個理想。而新冠肺炎疫情，似乎更突顯了解決這問題的急切性。同時，也希望大家能繼續保持理性，千萬不要歧視確診病人以至緊密接觸者。