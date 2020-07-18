新冠肺炎｜本港累計確診個案1778宗超越沙士　多圖分析兩疫症走勢

新冠肺炎在今年1月襲港，半年間造成社區大爆發，確診宗數累計至今天（7月18日）已有1778宗，超越2003年沙士的1755宗。 中文大學醫學院呼吸系統科講座教授許樹昌接受《香港01》訪問時分析，新冠肺炎爆發力遠超沙士，幸本港在疫症初期守得牢固，疫情才能受控，惟其後政府撤銷所有食肆的人數限制，又無要求豁免檢疫人士做病毒檢測，形成漏洞，以致出現第三波社區爆發。 他亦強調，雖然目前新冠肺炎在本港的死亡率約為0.7%，較沙士的17%為低，但近日接連有安老院的群組爆發，不少長者也從社區感染到病毒，死亡率或會上升。

2003年，政府因應淘大花園疫情嚴重，決定把E座全幢居民撤走。 (資料圖片／中通社)

新冠肺炎在今年1月襲港，半年間造成社區大爆發，政府在1月提升公立醫院應對級別至最高的緊急。 （資料圖片／歐嘉樂攝）

2003年沙士由內地傳來香港，3月在港爆發，短短3個月內感染了1755人，更奪去299人的生命，受感染人士當中超過五分之一為醫護人員，其中8人染病殉職。

而新冠肺炎於2019年12月率先在中國湖北省武漢市爆發，2020年1月傳到本港，1月23日出現首宗確診個案，半年間感染數字達1778宗，當中12人死亡。

《香港01》整理了沙士及新冠肺炎疫情的數據，發現沙士爆發時間較短，只有約3個月，而新冠肺炎則已持續已半年，而且傳染病專家普遍認為新冠病毒不會消失。另外，從圖表可見，沙士確診宗數升勢較急，最高峰時日增80宗個案，而新冠肺炎疫情升勢相對較緩，暫時最高峰是單日增67宗個案。

本地新冠肺炎疫情踏入第三波 七成個案是本地感染

由於新冠肺炎由內地擴散到世界各地，全球確診數至今已超1400萬宗，本港疫情亦與發展趨勢脗合，第一波確診者主要是曾到內地人士及其密切接觸者，而第二波在3月爆發的疫情則來自歐美入境者，雖然當時本地曾出現過百人的酒吧感染群組，但個案源頭清晰，當局仍能追蹤相關的密切接觸者。

相反，專家相信由豁免檢疫人士而造成的第三波疫情則來勢洶洶，於7月5日爆發以來，13日內已有352人屬本地感染，佔同期確診數字77%，衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君早前形容「香港失守」。第三波疫情重災區雖然在九龍東及沙田，但愈來愈多的源頭不明個案分散在各區，而且醫院、老人院、學校、食肆、的士司機等都有群組爆發。

許樹昌強調，雖然目前新冠肺炎在本港的死亡率是0.7%，較沙士的17%為低，但近日接連有安老院的群組爆發，不少長者也從社區感染到病毒，死亡率或會上升。 （資料圖片／盧翊銘攝）

中大醫學院呼吸系統科講座教授許樹昌指出，沙士在2003年屬全新病毒，在香港社區造成爆發，亦令眾多醫護人員受感染，確診數字因而高；而新冠病毒傳染力雖高，但港府及市民亦早有防範，例如實行邊境管制措施，疫情得以受控，惟走漏豁免檢疫人士，致使第三波疫情誕生。

2003年，政府因應淘大花園疫情嚴重，決定把E座全幢居民撤走。 (資料圖片／中通社)

新冠肺炎在多座住宅大廈造成群組爆發，包括青衣長康邨康美樓、大埔富亨邨亨泰樓、沙田瀝源邨祿泉樓、沙田水泉澳邨明泉樓、牛池灣彩輝邨彩華樓等，居民十分憂心事件會演變成沙士的「淘大花園2.0」，幸最後均屬一場驚魂。許樹昌指，淘大花園爆發源於多個不利的環境因素同時發生，包括有病人肚痾、喉管淤塞、U形隔氣乾涸、風向等問題，而今次疫情則有所不同。另外，他認為雖然現時伊利沙伯醫院內有小型的群組爆發，但仍只屬病人之間的傳播，而染疫的醫護料大多從社區感染，相較沙士時，目前未有大規模的院內傳播。

許樹昌強調，雖然目前新冠肺炎在本港的死亡率約為0.7%，較沙士的17%為低，但近日接連有安老院的群組爆發，不少長者也從社區感染到病毒，死亡率或會上升，「第一、二波確診者平均年齡係34歲，第三波年紀大好多。」現時有高達4成本地感染屬源頭不明個案，許樹昌直言十分擔憂，建議政府為所有豁免檢疫者留樣本做檢測，包括離港處理公務、商務的人士，以堵塞漏洞。

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