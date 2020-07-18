新冠肺炎｜袁國勇指一除口罩就高危籲勿堂食　現金交易或播毒

本港新冠肺炎疫情持續爆發，今天再增64宗確診個案，當中60宗屬本地感染，另再有約60宗初步確診，累計新冠肺炎確診數字已超越2003年沙士總感染人數。 港大微生物學系講座教授袁國勇表示，雖然目前每天有約60宗確診個案，但數字暫時未有幾何級數地上升，反映政府實行的措施不是完全無效，而新措施剛生效數天，仍需密切留意未來數天疫情變化，若情況沒有好轉，措施或需「加辣」。他又再呼籲市民避免堂食，做好手部衛生，及需戴口罩。

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接觸現金或播毒

屯門眼科中心三名職員初步確診，袁國勇稱或與三人接觸到病人的錢、文件有關，被問到公立醫院及醫療機構是否不應收現金時，他坦言世界各地不少地方無用現金，香港較為落後，又重申手衛生的重要性。

袁國勇呼籲市民避免堂食，做好手部衛生，及應戴口罩。 （高仲明攝）

禁堂食措施需持續

對於今天再增逾60宗個案，累計個案超越沙士時，袁國勇指壞消息是每天確診數字有60宗左右，但好消息是數字沒有以幾何級數上升，代表抗疫措施或稍有成效，但由於現時疫情是反映7至14天之前的情況，而新措施僅生效數天，因此成效仍有待繼續觀察，他認為若情況沒有好轉，「禁堂食」等措施或需持續，甚至增加更多措施。

他強調，在疫情嚴峻時，不戴口罩的場合都十分高危，呼籲市民需要戴口罩，避免到餐廳堂食，應改為買外賣。

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