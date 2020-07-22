DSE 放榜 2020｜JUPAS改選程序今日開始　一文看清五大注意事項

中學文憑試在嚴峻疫情下，昨日（22日）終於順利放榜，大學聯招（JUPAS）今日起至周六開始改選程序。申請人可在個別指定時段內，登入聯招帳戶修改課程選擇。《香港01》整合各項聯招資訊，提醒考生五大注意位。

中學文憑試疫情下，昨日（22日）終於順利放榜。（資料圖片）

1.個人指定時間改選

今年改選課程選擇時間為今日上午9時起，至周六（25日）下午1時。申請聯招的考生早前應已登入大學聯招帳戶，查閱自己獲分配的改選時段，考生只須按指定時間作出改選，逾時將不受理。考生只可以修改其課程選擇一次，費用全免。

2.考生可新增不多於5項新課程

考生在指定改選時間內，可更改課程選擇的優先次序，或刪減課程名單上課程。另外，考生可新增不超過5項新課程，以取代或增選原有名單上的選擇，而全部課程選擇不得多於20項。

3.留意考評局數據

考評局周二公布今屆文憑試成績，今屆有18,572名日校生考獲「33222」的八大入學基本門檻，佔日校生整體比率約42.1%，與去年相若。不過，八大之中，有6間已要求考生連核心科須修讀六科，成績達「332233」，不少改以「最佳五科」、「最佳六科」計算入學成績。

考評局秘書長蘇國生在記者會中表示，今屆考獲「332233」的考生，共有15,818人，很有機會能入讀八大資助學位課程，但他同時強調，實際上科目有不同要求，部分學系及課程亦會按考試科目有加權處理，有關分數只屬參考。

4. 各大學新收生政策

今年多間大學有調整收生政策，理大推出「加分制」，成績考獲5、5*和5**科目，分數會額外加0.5、1和1.5分。去年起實行「加分制」的港大，則將新制涵蓋至所有課程。

城大：四個核心科目其中一科成績低於課程入學要求一個級別，但4個核心科及2個選修科成績達到相關學院獎學金的分數要求，有機會獲得取錄。

浸大：基本入學要求改為4核心科目及2科選修，須達「332233」成績。

教大：數學延伸部份M1和M2列入選修科計算，但不可取替核心科數學的成績。

科大理學院課程一拆二，分為主修物理科學組別A，及主修化學與生命科學的組別B。而嶺大文學院由「雙軌制」收生，改為僅課程收生。

５. 參考課程競爭比率

考生可以參考心儀大學課程的競爭比率，不過，考生須注意每屆報讀課程的人數、成績分數，收生模式變動等均會影響競爭情況。

根據今年6月大學提供報讀情況數據，浸大動畫及媒體藝術專修課程競爭最激烈，平均約55人爭一位。其次為中文大學及教育大學的幼兒教育，分別約49人爭一位及39人爭一位。

▼八大院校學士課程競爭情況▼