DSE 放榜 2020｜JUPAS改選攻略　八大、SSSDP收生高低分課程需知

《香港01》綜合八間資助大學往年收生分數最高及最低的課程，以及納入「指定專業／界別課程資助計劃」（SSSDP）的自資學位在2019年的收生平均分以供考生參考。另外，七間資助大學在新學年調整收生策略，考生宜多加留意。

大學聯招（JUPAS）最後一次改選由明日 （23日）起至周六截止，應屆文憑試考生接獲成績後，可再決定是否更改課程選擇或次序。

香港大學新收生政策

文憑試核心科未達「3322」級，但其他科目或範疇表現出眾，各學院會視乎考生個別情況考慮取錄與否

「加分制」涵蓋所有課程，即成績考獲5、5*和5**科目，分數會額外加0.5、1和1.5分

中文大學收生政策

基本入學要求及計分方法維持不變

科技大學新收生政策

除國際科研、理學士（綜合系統與設計）、工商管理學士（環球商業管理）、理學士（量化金融學），以及科技及管理學雙學位課程外，新增理學士（風險管理及商業智能學）為必須通過面試才獲考慮取錄的課程。

理學院課程分為主修物理科學組別A，及主修化學與生命科學的組別B

理工大學新收生政策

成績考獲5、5*和5**科目，分數會額外加0.5、1和1.5分

城市大學新收生政策

四個核心科目其中一科成績低於課程入學要求一個級別，但4個核心科及2個選修科成績達到相關學院獎學金的分數要求，有機會獲得取錄

獎學金的分數要求由26至32分不等

新安排涵蓋九個學院，包括工學院、理學院、數據科學學院、能源及環境學院、商學院、人文社會科學院、創意媒體學院、法律學院、動物醫學及生命科學院

申請人須將有關課程放在大學聯招Band A，且面試表現良好

申請修讀工學院課程的學生，須在兩個與STEM相關科目取得良好成績