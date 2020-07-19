新冠肺炎｜嘉諾撒醫院檢測僅15個名額　市民排隊13小時終獲一籌

本港新冠肺炎失控大爆發，昨日（18日）再增64宗確診個案，累計增至1,778宗，超越2003年沙士人數。市民人心惶惶，紛紛到私家醫院做病毒檢測，致近日多間醫院檢測額滿。 今日（19日）早上6時半，有約60名市民於中環半山嘉諾撒醫院排隊等候取籌。有市民為回鄉探親，提前約13個小時，昨日(18日)下午已帶同椅子在醫院外排隊等候；亦有市民為方便前往排隊，昨日租住醫院附近酒店，然而最後仍落空。

今日（19日）早上6時半，有約60名市民於中環半山嘉諾撒醫院排隊等候取籌。（歐陽德浩攝）

嘉諾撒醫院新型冠狀病毒檢測登記，原於6時30分才開始派籌，名額亦只有15個。然而，記者今早（19日）6時許到達嘉諾撒醫院，發現已有市民大排長龍，而且有市民陸續到達。

居觀塘市民特意租住附近酒店以便排隊仍落空

不願透露姓名，居於觀塘區的市民於早上6時半準時到達，他指因商務工作長居深圳，需在中港兩地往返而作檢測。他透露，昨日致電至醫院得被告知可於6時半排隊取籌，便到醫院附近租住酒店方便登記。然而，他卻排名第15以後的位置，未能成功取籌。

他斥責院方做法不妥，「我喺觀塘區住嘅，啱啱喺酒店涼都未沖，落到嚟點知得15個籌！」直至7時籌號派畢，他表示將會見步行步，「幾失望，好無奈，睇下醫院點解決問題啦。」

居於觀塘區的市民於早上6時半準時到達，指為了排隊取籌，昨日租住醫院附近的酒店。（歐陽德浩攝）

頭位者昨日下午５時已開始排隊

租住附近酒店、6時到仍未能取籌，究竟頭位於何時開始等候？成功取得頭籌、不願上鏡的沈小姐表示，早於昨日（18日）下午5時，與朋友帶同椅子，一同開始排隊。她指，雖然2,000多元的檢測費用昂貴，但為回鄉探望居於湖南的母親只能付費。她表示，不擔心回鄉探親會受感染，她指內地確診數字低，比香港更為安全。

黎先生指，嘉諾撒醫院的位置偏僻，沒想到排隊人數眾多。（歐陽德浩攝）

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職員指醫院檢測的資源不足「唔想提供假希望」

而醫院職員派發籌號後，並未通知龍尾的市民。黎先生從記者口中得悉事實後，感到憤怒，他表示院方應派員通知，「龍頭講咗，龍尾又唔知你派咗，咪應該搵個人嚟講，唔使嘥我時間！」他又指，嘉諾撒醫院的位置偏僻，沒想到排隊人數眾多。

約15分鐘後，有醫院職員呼籲堅持排隊的市民離開，指醫院檢測的資源不足，其他醫院同樣提供檢測服務，「唔想提供假希望」耽誤市民的時間。有市民建議能否於明日優先檢測，職員回應指不能作出任何承諾。

港怡醫院門診部外放置約30張椅子及1把風扇。（歐陽德浩攝）

而港怡醫院今早並未有市民排隊登記，門診部外放置約30張椅子及1把風扇，並豎立告示牌指今日的檢測名額已滿，暫停登記，可於明日（20日）早上10時做測試。而職員指，配額詳情將於稍後網上公布。