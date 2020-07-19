新冠肺炎｜內地昨日新增16宗確診病例　新疆本土感染增至30宗

內地新冠肺炎疫情反覆，據國家衛健委消息，7月18日內地新增確診病例16宗，其中境外輸入病例3宗（廣東2宗，山東1宗），本土病例13宗（均在新疆）。當日新增42名無症狀感染者，其中12人來自境外；無新增死亡病例，新增治癒出院病例17宗。 另據新疆衛健委通報，截至7月18日24時，新疆現有30宗確診病例、41名無症狀感染者，均在烏魯木齊市，有2705人正在接受醫學觀察。

在新疆，大批民眾排隊接受檢測。（微博）

廣東衛健委指，7月18日該省新增2宗境外輸入確診病例和4名境外輸入無症狀感染者，為廣州市報告。2宗確診病例來自美國。無症狀感染者中，2人來自菲律賓，來自加拿大和新加坡各1人，以上均在入境口岸發現，入境後即被隔離觀察。

山東衛健委指，7月18日該省新增1宗境外輸入確診病例和8名境外輸入無症狀感染者，為青島市報告，全部來自科威特。

國家衛健委已安排10個省市共10支病毒檢測醫療隊，共計200多人赴烏魯木齊市協助。（微博）

截至7月18日24時，內地現有確診病例251例，累計治癒出院病例78775例，累計死亡病例4634例，累計報告確診病例83660例，現有疑似病例4例。累計追蹤到密切接觸者771589人，尚在醫學觀察的密切接觸者6925人。

境外輸入現有確診病例84例，現有疑似病例3例。累計確診病例2007例，累計治癒出院病例1923例，無死亡病例。7月18日0—24時，內地尚在醫學觀察無症狀感染者147例。

（綜合報道）