新冠肺炎｜港怡醫院周日無檢測　市民一日兩度摸門釘感徬徨無助

本港新冠肺炎失控大爆發，昨日（18日）再增64宗確診個案，累計增至1,778宗，超越2003年沙士人數。市民人心惶惶，紛紛到私家醫院做病毒檢測，致近日多間醫院檢測額滿。 今日（19日）10時許，數名市民誤以為可登記檢測，前往港怡醫院後「摸門釘」。有市民指，本以為政府7月會推出健康碼方便商務人士，豈料遇上疫情爆發。有市民因急於趕往內地探望重病親人，需要接受病毒測試，惟昨日及今日連續兩日到醫院查詢均落空。

記者於今早9時許到黃竹坑港怡醫院觀察，未有市民排隊登記，而門診部外放置約30張椅子及扇。（歐陽德浩攝）

記者於今早9時許到黃竹坑港怡醫院觀察，現場未見市民排隊登記，至於門診部外，則放置約30張椅子，每張椅子上亦有1把扇。醫院門外豎立告示牌，指今日檢測名額已滿，暫停登記，市民可於明日（20日）早上10時做測試。

醫院職員指，配額詳情將於稍後網上公布，又指周日一直以來均不作檢測。惟記者翻查港怡醫院病毒測試網頁，卻顯示「頁面不存在」。

從事商務工作的溫先生指，今早9時半到沙田仁安醫院「摸門釘」後，搭的士到港怡醫院再次「摸門釘」。（歐陽德浩攝）

市民於沙田飛的到港怡醫院無奈落空

其後約10時許，數名市民誤以為今日可登記檢測前來醫院。從事商務工作的溫先生指，今早9時半到沙田仁安醫院「摸門釘」後，搭的士到港怡醫院再次「摸門釘」。他無奈表示，已有3個月未能返回內地處理生意，雖然不能再等待，但不知道哪一家醫院可即日檢測。

他表示，本以為政府7月會推出健康碼能方便商務人士，豈料遇上疫情爆發，期待落空。他指，檢測價格2,000元偏貴，不理解為何檢測的名額短缺，又指感到無助，「估唔到呢個價錢，普羅大眾都係要上去（內地）。」

醫院門外豎立告示牌指，今日的檢測名額已滿，暫停登記，市民可於明日（20日）早上10時做測試。（歐陽德浩攝）

急需檢測取證明到內地探望重病親人

而居於沙田的林女士，拿著印滿醫院檢測資訊的紙，一面徬徨地站在醫院門前。她指，居於內地的奶奶病危，丈夫及兒子工作無暇探望，昨日曾到荃灣港安醫院預約接受病毒檢測，卻獲告知需預約排期，最快要到本月31日才可檢測。

她認為，衞生署應彈性處理，優先為有特殊需要人士檢測。她又指，所有醫院電話不通，只能夠逐間醫院上門查詢，「間間醫院都係咁，打得通嘅都話冇，都唔知點算好。」