新冠肺炎｜慈雲山中心及街市重開　人流稀少　街坊憂疫情繼續蔓延

新冠肺炎疫情反彈，慈雲山成重災區，慈雲山中心及街市清潔兩天後今（19日）重開，記者早上視察所見，現場人流稀少，大部分市民均有佩戴口罩，進入商場及街市範圍前亦要量度體溫。 有獨居長者如常在商場用膳，「屋企無人煮飯都無辦法」；有跨區工作的街市檔販則憂慮疫情，自購護目鏡自保，又直言買餸人流減8成。亦有已接受檢驗、居於疫廈的檔販批評港府處理緩慢，至今仍未向其大廈「派樽」，又指一家六口亦僅得自己可獲檢測機會，「其實咁高風險，應該要派畀我哋幢樓啲居民」，憂慮疫情繼續蔓延。

市民進入慈雲山中心前，均需量度體溫。（張浩維攝）

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領展日前因應疫情，關閉慈雲山中心的商場及街市，以便消毒，商場及街市於今日早上6時半重開，重開後商場在各出入口增設體溫探測站，市民需量度體溫後始能進內。今早10時許所見，商場人流稀少，多個確診者曾出沒的薀莎餐廳、翠河餐廳及百匯軒仍然關閉，所屬的5至7樓人煙罕至，附近更有多間商舖未有營業，包括藥房及服裝店等。

獨居長者仍外出用膳：「屋企無嘢食，自己唔識煮飯」

商場內的連鎖快餐店仍然照常營業，居於慈正邨的獨居長者鄭生是食客之一，他指，「屋企無嘢食，自己唔識煮飯」，平日早、午、晚三餐，多在慈雲山中心的連鎖快餐店用膳，商場關閉期間，他則改往黃大仙吃飯，但路途較遠，今日遂重返慈雲山中心，「做好啲消毒，戴好啲個口罩。」

文先生於慈雲山街市工作，他擔心遭疫情波及，遂佩戴護目鏡自保。（陳淑霞攝）

慈愛苑居民朱先生今日同樣於快餐店吃早餐，他指自己較少前往薀莎、翠河等重災餐廳，又認為「無得擔心太多」，他相信商場、商舖及食肆有於休業期間妥善消毒，「佢哋仲驚過你呀。」

豬肉檔：人流較以往少八成

毗鄰商場的慈雲山街市同樣於今日重開，近10間商檔未見營業。於豬肉檔工作的文先生稱，今日人流較以往減少8成，「（重開後）都唔係好多人買餸，可能過兩日會好啲啦。」他又稱，自己住於葵芳，慈雲山出現多宗確診個案，亦有憂慮疫情，但不得不返工，遂自備護目鏡自保，老闆亦有提醒他們勤洗手，保持清潔。

朱小姐於街市工作，獲派檢測瓶檢驗，惟她居於同區有確診者居住的大廈，至今未有「派樽」，她批評政府手腳慢，未有正視爆疫風險。（陳淑霞攝）

六口家僅一人獲檢測機會

另一檔販朱小姐同樣戴上護目鏡，她指數日前已於街市獲派檢測瓶，暫時沒有電話通知。她續稱，自己本身是慈樂邨居民，其所住大廈有確診者，同層亦有鄰居中招，她批評港府處理緩慢，至今仍未向其大廈「派樽」，她一家六口亦僅得自己可獲檢測機會，「其實咁高風險，應該要派畀我哋幢樓啲居民」。她指，甚擔心疫情，會注重衛生，除工作以外，亦會減少逗留街上「避疫」。

專程到場買餸的街坊余先生，則指病毒隱形，難以防避，遂未有改到其他街市，「但會一次過買多幾日餸（嘅份量）。」

有街坊外出仍無戴口罩

商場及街市重開後實施新規定，市民在內必須佩戴口罩，現場所見，大部分市民均有遵從，偶有一、兩位街坊「違規」。街坊鍾先生受訪時無戴口罩，及後隨即從褲袋取出佩戴，他又指，女兒有叮囑他減少外出，自己亦有戴上即棄手套，避免直接接觸電梯等公眾設施。