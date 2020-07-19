DSE 2020｜多間院校將提供網上報名　輔導教師協會放榜日網上輔導

中學文憑試（DSE）將於下周三（22日）放榜，因應疫情，不少院校都改由網上報名招生。輔導教師協會副主席何玉芬在電台節目表示，當日學校除了會派發實體成績表外，亦會以電郵分發，讓因疫情而未能回校的學生，同樣獲得成績表，並能憑此報讀不同課程。 至於明愛專上學院及明愛白英奇專業學校、職業訓練局（VTC）今年都在網上收生。明愛專上學院校長麥建華指，現時可「一站式」處理所有程序，較親身排隊快。

中學文憑試（DSE）將於下周三（22日）放榜。（資料圖片）

輔導教師協會副主席何玉芬表示，考慮到個別學生因疫情等原因，或未能親身回校取得成續單，故當日除了會派發實體成績表外，亦會以電郵分發。

她說，在放榜當日，學校早上7時將收到索取電子成績單的密碼，學生收取電子成績單後，可報讀不同課程。她說，今年在疫情下，學生不能親身到訪院校，心情可能忐忑，當日學校會安排輔導人員，為學生進網上輔導。

受疫情影響 難面對面諮詢

此外，因應疫情，職業訓練局（VTC）今年「統一收生計劃」，亦全面改以網上形式進行。VTC高級助理執行幹事任影嬋表示，以往學生可到校面對面諮詢，但受疫情影響，情況已不容許，但她稱至今已停課一段時間，相信大部分學生已習慣網上教學。

她又說，職訓局早前舉辦的網上選科資訊日，形容反應不俗，共有8,000次瀏覽，期間亦有不少學生在網上提交問題。

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+ 20 + 19 + 18

今年報名較親身排隊快

明愛專上學院校長麥建華亦指，今年學校只需上網進行入學申請、面試及取錄等手續，目標在一小時內完成整個過程。他認為，現時可「一站式」處理所有程序，較親身排隊快。

他又指，雖然疫情令社會環境改變，但部份學科的需求卻有增無減，例如醫療、創意科技等，建議學生多了解課程內容。