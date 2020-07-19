新冠肺炎｜政府列15個認可機構可做核酸檢測　985元至3200元不等

第三波新冠肺炎疫情爆發，本港個案劇增，累計確診人數已經超過2003年沙士人數。許多市民人心惶惶，不少湧向機構做病毒測試，亦有部分希望取得認可機構發出的陰性證明，前往內地避疫，檢測變得洛陽紙貴。 政府早前已表明，公營機構不會發出病毒測試陰性證明；若因私人理由需要測試，需要市民自行安排病毒檢測，政府並列出15間政府認可醫療檢測機構的名單，供需要入境廣東省的人士參考。《香港01》今日翻查政府所列之名單，部分仍未有設立網站，有些則人需要西醫轉介。目前已經在網站上列明價錢的核酸測試服務，最便宜為985元，最貴為3200元。

近來疫情在香港大爆發，深圳、珠海、澳門紛紛收緊經香港入境的要求，相關人士需要持有核酸測試陰性結果才可以進入。政府早前列出15間政府認可醫療檢測機構的名單，包括7間本港的醫院、內地檢測機構華大基因等。名單中有些機構的網站仍在開發中，有些則已經寫明預約詳情及服務價錢。

在政府公布的名單中，均未列明測試的價錢。名單中華大基因、健康化驗中心有限公司、沒有提供網站地址，金域檢驗（香港）有限公司隨有網址，但進入網站後則顯示網站仍正在開發中；香港（CH）病理檢驗中心網站則指，目前要做核酸測試，必須要由註冊西醫轉介，化驗報告的使用則仍待政府公報；栢立醫學化驗所，則表項目仍未開始，網站將在之後啟動。Prenetics則明碼實價，985港元可以即日取得檢測結果。

名單中還有7間是本港的醫院，包括嘉諾撒醫院、港怡醫院、港安醫院、浸信會醫院、養和醫院、聖德肋撤醫院及仁安醫院。當中嘉諾撒醫院港安醫院（荃灣及司徒拔道）的測試價格最便宜，為1500元起，浸信會醫院、養和醫院、仁安醫院的收費則為1820元至3200元不等。