新冠肺炎｜確診者曾打麻雀、開生日會　張竹君：醫療系統好快崩潰

第3波新冠肺炎疫情持續爆發，截至午夜12時，已錄得108宗確診個案，再創新高。衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君表示，近期不少個案，都曾參與家庭聚會、生日會、打麻雀等，難以追蹤病毒，坦言如現時情況持續，檢疫中心、醫院都不足，「香港醫療體系好快會崩潰」。她呼籲，未來兩周應盡量不外出，並減少社交活動。 醫院管理局總行政經理（質素及標準）劉家獻則表示，現時急症室及普通科門診都有不少市民希望接受病毒檢驗，呼籲無病徵人士暫時不要到急症室或普通科門診做測試。

▼第三波疫情新措施（15/7 - 21/7）▼

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由昨午（18日）4時起，至午夜零時，8小時內錄得108宗確診個案。張竹君表示，現時愈來愈多確診個案，查問後發現，有不少都曾參與派對、生日會、打麻雀、家庭聚會等，直言追蹤上非常困難，而且病毒亦更易於擴散，部分個案全家人都出現病徵。她再次呼籲市民應「留在家忍一忍」，起碼未來兩周盡量不外出、減少社交活動，尤其是年紀大、有長期病患人士，其同住家人亦應減少聚會，避免把病菌帶回家。

張竹君又指，假如情況持續，檢疫中心、醫院施設都不足夠，坦言：「香港醫療體系好快會崩潰」。

醫管局：不建議無病徵市民去醫院檢測

劉家獻表示，最近一周分別有近1,000名及3,000名病人，到急症室及普通科門診接受檢測。他表示，病人如有上呼吸道感染、發燒等可到普通科門診；情況緊急則可到急症室接受檢測。不過對於沒有病徵的市民，他呼籲暫時不要到上述地方檢測，始終人流多，即使每人都戴上口罩，仍有感染風險。他又稱，急症室及普通科門診，均不會為港人提供健康證明。