新冠肺炎｜聖德肋撒醫院內視鏡中心兩職員確診　曾一起打邊爐

本港新冠肺炎疫情持續，據了解今日（19日）錄得逾100宗初步確診或確診個案，其中聖德肋撒醫院有兩員工中招。 聖德肋撒醫院確認，有兩名內視鏡中心職員初步確診新型肺炎，其中一名員工的母親較早前已確診，該員工與另一名染疫員工，曾於7月3日進食火鍋。院方稱已呈報衞生防護中心，料屬院外感染個案，另有62名職員已接受病毒測試，需再進行覆檢。

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聖德肋撒醫院回覆傳媒查詢時確認，有兩名內視鏡中心職員確診。院方透露，其中一名職員居於彩雲邨，是內視鏡中心的健康服務員，主要負責運送內視鏡及清洗，毋須與病人緊密接觸。該名員工的母親，早於7月12日已確診新冠肺炎，而該職員當時檢測結果呈陰性。涉事員工自7月11日起無上班，7月14日入住駿洋邨檢疫中心，至7月17日再次化驗，檢測結果呈初步陽性。

其中一名確診員工家人早前確診 住彩雲邨

醫院得悉事件後，立即通知內視鏡中心的63名職員，返回醫院做測試。報告顯示，今日再多一名職員的病毒檢測結果呈陽性，新染疫的職員曾與首名確診的職員於7月3日進食火鍋。

醫院稱，已向衞生防護中心跟進，相信事件屬院外感染，並已按當局指引徹底清潔，以及會為所有同事再次進行病毒檢測覆檢。院方又稱，涉事的內視鏡中心獲衞生防護中心允許，可於明日（20日）後重啟服務。