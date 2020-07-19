新冠肺炎｜強制戴口罩至今零檢控　將延至限制室內公共空間

新冠肺炎疫情急轉直下，特首林鄭月娥今(19日)率領一眾官員，公布進一步收緊抗疫措施，包括非緊急服務的公務員在家工作，為期7天，另將修例擴大「強制戴口罩令」，由乘搭公共交通工具擴展至室內公眾場所。 食物及衞生局長陳肇始表示，「口罩令」自上周三實施以來，共接獲40宗不遵從的報告，已向部份人士作出勸喻，但尚未有市民被檢控。考慮到很多本地確診個案曾前往食肆、商場等室內地方，加上仍有不少市民外出購物，但未必有佩戴口罩，遂研修例擴大範圍，惟室外場所在部份情況下未必可戴口罩，遂暫時先排除在外。

食物及衛生局長陳肇始指，自上周三實施「口罩令」後，至今接獲40宗不遵從的報告，部份作出勸喻。(余俊亮攝)

第三波新冠肺炎疫情不斷惡化，港府今公佈五項新措施，包括明日起政府只提供緊急及必須服務，部分公務員在家工作，先為期7日，大約六成公務員仍須上班，當中涵蓋絕大部分紀律部隊及抗疫人員仍然需要上班；另將修例強制全民在室內公眾場所戴口罩等。 此外，食肆晚市禁堂食及關閉12類處所亦將延長7天。

林鄭月娥於記者會上表示，行政會議將召開特別會議，討論透過修訂599I章《預防及控制疾病佩戴口罩公共交通規例》，強制市民在室內公共場所均要佩戴口罩，律政司司長正在研究當中。

陳肇始：難將限制延至室外

食物及衞生局長陳肇始指，自上周三實施「口罩令」後，至今接獲40宗不遵從的報告，部份作出勸喻。被問到口罩令擴大後，為何仍有室外、室內之分，陳肇始解釋指，近期很多本地確診個案，曾前往食肆、商場等室內地方，雖然政府呼籲市民留在家中，惟仍有不少市民前往超市及街市購物，但部份未必戴口罩，因此希望研究將限制伸延。她又指，室外場所在部份情況下未必能強制戴口罩，例如做運動、跑步等，考慮到相應情況未必許可，「所以有針對性做咗先。」

她又表示，有另一法案有就公眾場所作介定，相關部門同事現正與律政司緊密合作，繼續進行研究工作，期望可盡快落實。