【新冠肺炎】美國外交電文：武漢病毒研究所缺經適當訓練專業人員

美國國務院公開2018年的兩份外交電文，稱中國科學院武漢病毒研究所「嚴重缺乏運作一個高等級生物安全實驗室所需的、經過恰當訓練的技術員及調查員」。美國總統特朗普（Donald Trump）曾說，引致新型冠狀病毒肺炎的SARS-CoV-2病毒從武漢病毒研究所外泄；美媒稱外交電文內容或為他的有關說法提供「素材」。

一份日期為2018年1月的電文稱可藉中國科學院武漢病毒研究所與德州大學醫學分部（University of Texas Medical Branch，UTMB）的連繫，紓緩武漢病毒研究所專業人手不足的問題；而後者亦正為武漢病毒研究所培訓技術員。

美國有線新聞網絡（CNN）在19日的報道中指出，兩份在2020年較早時流出的電文，為特朗普稱新冠病毒或自實驗室外泄的說法提供「素材」。

特朗普4月30日在每日疫情記者會上說，見過SARS-CoV-2病毒來自武漢病毒實驗室的證據，但沒提供任何證據。他5月4日接受《紐約郵報》專訪，報道翌日刊登，內文引述他澄清說，之前他說病毒源自武漢，意思是指病毒在武漢地區外泄，並非確認病毒來自實驗室。

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另一份在2018年4月發出的外交電文引述一名法國官員稱，「法國專家正為中國科學院武漢病毒研究所提供指引以及生物安全培訓，並會繼續此項工作。」以上兩份外交電報的內容都已經過刪減。