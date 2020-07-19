新冠肺炎｜增83宗本地個案逾半無源頭　屯門眼科中心增一職員中招

本港新冠肺炎疫情失控，昨下午4時至至今日凌晨零時，8小時內已新確診108宗個案，累計個案總數達到1,886宗。衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君今日在記者會上指，今日83宗為本地個案，當中有48宗個案「無源頭」。 屯門眼科中心昨日有三名文員確診，醫院管理局總行政經理（質素及標準）劉家獻表示，今日再增一名女服務運作助理初步確診，主要負責處理醫療紀錄工作。另外，聖德肋撒醫院（法國醫院）亦出現職員確診個案。

+ 6 + 5 + 4

83宗本地確診 48宗無源頭

衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君指，今日新增108宗確診個案中，25宗為外地輸入個案，另外83宗為本地個案，當中35宗個案與早前或新確診個案有關連，包括旺角稻香「慶回歸」群組、乒乓球室群組，各新增1宗個案。不過，另外48宗個案是無源頭確診，遍及各行各業，現在逐個個案調查中。

屯門​眼科中心再增一名女服務運作助理初步確診

屯門眼科中心昨日有三名文員確診，醫院管理局總行政經理（質素及標準）劉家獻在記者會上指，今日再增一名女服務運作助理初步確診，其工作主要負責處理醫療紀錄工作，在本月13日起每日上午有1.5小時，負責幫眼科中心病人量度體溫檢測，其間有穿合適保護裝備。他強調，聯網會繼續密切監察眼科中心職員狀況，而昨日確診的3名文員目前在屯門醫院留醫，情況穩定。

法國醫院增一職員初步陽性

另外，道聖德肋撒醫院（法國醫院）亦有確診個案，被問及是否與病人有關，張竹君指一名職員是入住檢疫中心後才確診，其家人較早前發病，且該職員不是在門診部上班，相信不是由病人身上染疫。張竹君提到，法國醫院早前已為60多名員工進行測試，現時一位是初步陽性，樣本會再送去化驗所檢驗。