新冠肺炎｜8小時急增108宗個案　張竹君：今日確診數字肯定更高

本港爆發第三波新冠肺炎疫情，由昨午4時至今日凌晨，單單8小時已急增108宗確診個案，累計增至1,886宗。衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君今日（19日）坦言，由於個案數量多「做唔切」，因此往後會提早至凌晨零時截數，如按以往截至每日下午4時計算，「今日確診數字肯定更高。」 新增的108宗個案中，有35宗與早前或今日確診的個案群組有關，薀莎群組、慈雲山翠河群組等，至於旺角稻香慶回歸群組再增一宗個案，累計5人確診。

旺角稻香慶回歸群組再增一名確診者，累計5名患者。 （網上圖片）

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張竹君今日表示，由昨日下午4時到今日凌晨零時，單單8小時內新增108宗確診個案，有25宗是輸入個案。當局未有凌晨零時至今午4時的新增確診數字，張竹君坦言因為「個案太多」未能及時處理，未能取得資料，估計如果以今午4時計算，真正的數字會更加多，為爭取時間搜集更多資料，往後計算數字會截至凌晨零時。

35宗個案與過去群組有關

新增的108宗個案中，有35宗與早前或今日確診的個案群組有關，大部份是家人或一齊打麻雀、食飯的人，當中有薀莎群組正在檢疫的人士，另有食過翠河的市民，亦有家庭群組。

中華輝煌會本月9日在旺角雅蘭中心4樓的稻香酒家舉辦「慶回歸創輝煌歌舞晚會」，早前已有四名患者確診，今日再新增一宗編號1820的個案。至於新蒲崗捷菁乒乓球體育中心仍再增加一宗編號1831個宗。

25宗輸入個案

25宗輸入個案中，15宗來自菲律賓，（其中3人海員、10人外傭），印度、美國（1學生及1空中服務員）各有兩宗，日本、巴基斯坦、法國及中東巴林各一宗。另有兩宗未有資料，1宗來自日本，未知是轉機還是入港，另一宗仍在聯絡中。