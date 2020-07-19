新冠肺炎｜危殆患者一日多6人　增至19人　醫管局籲長者避免外出

新冠肺炎疫情持續爆發，當中牽涉老人院群組。醫院管理局總行政經理（質素及標準）劉家獻今日（19日）表示，一共有19名病人危殆，按日增6宗，有11位需使用呼吸機；另有1人使用人工肺。他表示，危殆者年紀偏高，呼籲長者、長期病患者，及其家人都減少外出。

▼第三波疫情新措施▼

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昨日醫管局指，截至7月18日的中午12時，一共有13人情況危殆。今日劉家獻在記者會上稱，截至今日中午12時，危殆人數增至19人（個案編號：595, 1315, 1338, 1346, 1401, 1424, 1428, 1483, 1485, 1491, 1497, 1562, 1630, 1640, 1679, 1680, 1710, 1718和1730），即按日增6宗危殆個案（分別為：1424, 1483, 1485, 1491, 1718和1730）。劉指，當中14人於深切治療部，11人需插喉使用呼吸機，另有1人使用人工肺。

劉家獻指，危殆病人年紀偏高，不少均是7、80歲，感染後病情惡化得快，需進入深切治療部。他呼籲，年長人士及長期病患者，應盡量留家；其家人亦應避免外出，一旦將病毒帶回家，上述人士感染後，病情會惡化得較快，死亡率亦高。

對於為何並非所有危殆病人均進入深切治療部，劉家獻表示，是否進入深切治療部視乎臨床決定。他續指，部分病人年紀較大又或屬長期病患，醫生會與其家人商量。當病人病況轉差時，是否接受急救、心肺復甦等。如家人選擇毋須急救，則病人未必會進入深切治療部。他強調，會按照病人的需要治療。