新冠肺炎．7.20｜遭誤診「病人」與確診者留病房7小時　需要檢疫

新型冠狀病毒肺炎疫情大爆發，當局最新公布新增確診73宗個案，累計個案總數達到1,959宗，初步確診數目亦達46宗。其中曾到葵芳「潮庭」10多人一同用膳的家庭群組，累計共有9人中招。於銅鑼灣善心醫務中心開診的私家醫生陳計明亦確診，陳亦曾到木星街嘉頤護老院為長者診症，當局正追蹤相關病人及護老院情況。 張竹君又指，屯門中央廣場的富臨酒家及海港酒家維景酒店分店都有多人感染，但患者於不同日子及時段到有關食肆用餐，中心已要求兩酒家消毒清潔及做化驗。張續指，若疫情嚴重，港府不排除政府會採取更嚴厲的防疫措施，如禁足令，但她指不希望發生。 衞生署衞生防護中心晚上公布，有兩名進行檢測人士的結果，因為人為失誤而被掉轉，遭誤診陽性的「病人」，今日一度留在東區醫院至當局發現錯誤期間，在負壓病房內與另一名確診者共處七小時，因上被列為密切接觸者，需要送往檢疫而未能回家。被誤診「病人」為第1882宗，居於將軍澳富康花園8座。

7月21日【00:28】科大學生會在Facebook專頁公布，新增一宗初步確診個案，患者為負責conference lodge廚房部份的清潔工，現正被隔離。該會引述校方表示，會為所有conference lodge職員提供檢測，當中亦包括UniBar及UC Bistro的職員；conference lodge職員將會在家工作直至肺炎測試呈陰性反應，而工作將會交給另一批職員負責。

【22:41】曾艾壯表示，19日有40人工作，他形容是人為失誤。

【22:35】黃加慶重申不是檢測過程出現錯誤，他稱是次是人為錯誤，強調不是藉口，會檢視質素及員工工作量休息，隨着工作檢測需求大量增加，實驗室會一直檢討令過程更好。

遭誤診「病人」為已確診編號病人1882，是一名47歲婦人；誤作陰性的是一名34歲女子，她因丈夫確診已被列為密切接觸者，發現有徵狀後已安排至北大嶼山醫院留院，昨日找到她。

新冠肺炎｜兩人檢測結果調轉 被誤診婦人與確診者留病房7小時

【22:25】黃加慶表示 ，被誤診的「病人」於本月15日，因喉龍不適看私家醫生， 留樣本由衞生署做檢測，到18日出報告，出現與另一病人調轉報告情況。 「病人」為確診個案1882。

黃表示，被誤診病人在東區醫院同一病房內，與另一確診病人共處7小時，雖然是負壓病房並且空氣流轉好，相信受感染風險不高，但仍被介定為密切接觸者，需要接受檢疫，而其兩名同住家人入住檢疫中心令會被解除。

【22:18】衞生防護中心公共衞生化驗服務處顧問醫生（微生物學）曾艾壯解釋，今傍晚有同事查報告，發現原本陽性報告已出，追查後得悉，原本陽性病人，落入陰性病人報告，追問負責化驗同事及查看所有紀錄，確認檢測過程無出錯，但實驗室數字相當類似，原本編號是48174，但錯誤輸入「47184」，他指涉事同事相當累，為此感到不好意思，已向病人解釋及道歉，他稱感謝病人對犯錯事件無苛責 ，感謝他們，希望不再發生。他表示近日大量測試，亦有提醒同事不要混淆。

曾表示，檢測數目已由平時2,000至5,000個，增至每日9,000，但同意累不是藉口，以後所有陽性報告會加緊核查。他強調人為錯誤是實驗室工作內最怕發生，希望減至零，再次為受影響病人道歉。

【22:10】黄加慶表示，被誤診的「病人」入院後在隔離病房入住 ，但同一格病有另一病人。中心是在傍晚發現出錯，東區醫院已立即將該病人搬離病房。至於誤以為陰性的病人，其丈夫是於昨日確診，中心於是聯絡她，問其徵狀得悉有咳及發燒，她當時已獲安排入住北大嶼山醫院 ，已做檢測，今晚轉入瑪嘉烈醫院隔離。

黄加慶表示，已聯絡2位病人解釋情況，亦有致歉，再次就事件向2位病人致歉。

【22:06】衞生署衞生防護中心總監黃加慶在晚上記者會上公布，有2個實驗室就新冠報告出現錯誤，有2人結果調轉。一位病人（病人乙)測試為本為陰性，但卻列為陽性，是本月18日做檢測，晚上於實驗室發現有錯誤，傳染病處於19日聯絡病人安排進入東區醫院。

▼第三波疫情 第二輪新措施▼

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【21:53】新界西醫院聯網發言人就屯門眼科中心有職員確診2019冠狀病毒病，聯網指因應眼科中心大部分文職員工要入住檢疫中心接受隔離檢疫，加上醫療紀錄需要消毒封存10日，眼科中心暫時只會提供有限度服務，預期服務流程需時較長，病人如欲查詢或改期，可於辦公時間致電2478 5122。

【21:30】衞生署衞生防護中心突公布，總監黃加慶醫生今晚10時會見傳媒，匯報一宗檢測結果錯誤輸入事件。衞生防護中心公共衞生化驗服務處顧問醫生（微生物學）曾艾壯醫生亦會出席。

【20:34】房委會表示，因應政府實施特別上班安排，「綠置居2019」全部選樓環節暫停，直至另行通知。

【新冠肺炎】綠置居揀樓暫停 歷史檔案館閱覽室僅周一開放

【20:30】康文署今日公布，一名於外判清潔工初步確診，而一名外判兼職圖書館資料整理員亦確診，二人分別於紅磡市政大廈體育館及銅鑼灣香港中央圖書館工作。署方強調，已即時安排全面清潔及消毒相關地點，而設施早前已暫停開放。

新冠肺炎｜中央圖書館整理員確診 紅磡市政大廈體育館清潔工染疫

【20:24】東區尤德夫人那打素醫院今日錄得一宗初步確診個案。醫院管理局指，涉事54歲男病人於7月13日懷疑因盲腸炎入住外科病房，當時有輕微發燒，但並無呼吸道感染徵狀，院方稱昨日（19日）獲家屬通知，該名男病人曾於本月11日出席晚飯聚會。據了解，涉事晚飯聚會場地為先後有多人確診的屯門中央廣場富臨酒家。至於與涉事病人當晚結伴出席聚會的2名家人亦已確診。

新冠肺炎｜東區醫院盲腸炎病人初步確診 屯門富臨晚飯第三患者

【19:50】醫院管理局表示，截至今日中午12時，過去24小時有八名確診2019冠狀病毒病的病人出院（個案編號︰1476、1495、1500、1528、1530、1578、1594和1755），至今共有1302名確診或疑似病人康復出院。現時共有562名確診病人分別於14間醫院留醫，其中23人情況危殆（個案編號：595、1315、1338、1346、1401、1424、1428、1470、1483、1485、1491、1497、1562、1630、1640、1679、1680、1710、1718、1730、1779、1806和1835），13人情況嚴重（個案編號：1306、1348、1439、1443、1449、1456、1468、1557、1558、1767、1795、1798和1843），其餘526人情況穩定。



【19:45】民政總署表示，會與香港物業管理公司協會（物管協會）合作，今日（20日）起推出物業管理前線員工病毒檢測計劃，為包括保安員、清潔工等前線物業管理員工，提供一次免費自願性質的病毒檢測，並由承辦商中龍檢驗認證（香港）有限公司，安排相關檢測。



民政總署又指，檢測計劃目標對象，為約10萬名在私人住宅、商業、工業和綜合用途大廈工作的前線物管員工，以及6萬多名在各政府部門、房委會及房協轄下建築物工作的前線物管員工。而實際可接受檢測的人數，需視乎整體檢測能力而訂。

新冠肺炎｜保安、清潔工免費檢測今起推出 九龍東優先

【19:05】新冠疫情下，展覽業大受打擊，導致製作工程人員半年「無工開」、零收入。政府防疫抗疫基金轄下「會議展覽業資助計劃」撥款10.2億元資助展覽業，但款項只針對參展商參加展覽場租及費用，展覽製作工程人員則未能受惠。展覽製作工程業界代表陳啟恩指出，若沒有政府支援，估計將有五成展覽製作工程公司結業，約5,000人因此失業，影響數千個家庭生計。

新冠肺炎│展覽製作工程業半年零收入 從業員料五成公司將結業

【17:02】醫院管理局總行政經理（醫療成效及科技管理）庾慧玲指，截至今日中午，共有722名病人留院隔離，至於危殆患者數目增至23人，單日增加4人(個案編號︰1470、1779、1806、1835)。同時有13名患者情況嚴重，526人病情穩定。目前負壓病床使用量為70.9%；負壓病房使用量則為76.8%。

庾慧玲續指，東區醫院昨日接獲一名病人家屬通知，病人家人確診。院方安排涉事病人接受測試，昨晚亦初步確診，已轉往隔離病房留醫。涉事病人7月13日到東區醫院接受盲腸炎手術，手術後沒有呼吸道徵狀，但間中低燒。由於醫護人員接觸時，有戴合適防護裝備，無人列為緊密接觸。至於同病房的10名病人，已列為密切接觸者，當中5人仍然留醫院，會安排檢疫。院方相信個案非院內感染，相關病房會停收新症。

新冠肺炎｜東區醫院有患者與另10名病人同房 全部列密切接觸者

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【17:08】有專家建議，若個案數目持續上升，有必要考慮實施禁足令。張竹君指出，港府是否需要更多措施，將視乎疫情趨勢，如情況繼續惡化，政府會推出更嚴厲的措施，如外國的禁足令，但她不希望出現上述情況。由於病毒有潛伏期，估計需時一星期再睇情況，如確診個案以倍數上升，醫療系統會不勝負荷，屆時就要採取更多防疫措施。

新冠肺炎｜倘疫情惡化 張竹君：政府或推更嚴厲措施 包括禁足令

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新冠肺炎｜私家醫生陳計明確診 曾到木星街嘉頤護老院為兩人看病

【16:50】張竹君指，於銅鑼灣善心醫務中心開診的私家醫生陳計明亦確診，陳除了於診所應診，亦曾到木星街嘉頤護老院為長者診症，當局正追蹤相關病人及護老院情況。

【16:30】衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君指出，截至今日凌晨零時，過去24小時新增73宗確診個案，輸入個案佔7宗；本地感染個案則佔66宗，其中27宗個案感染源頭未明。

多個群組再有新個案，其中曾於葵芳潮庭用膳的家族群組再有人確診，累計感染人數達9人。海港酒家位旺角維景酒店的分店亦懷疑有爆發，至少6宗個案，在不同時間與朋友家人光顧後染疫。屯門中央廣場富臨酒家，亦有4名確診者曾於7月11日光顧，富臨集團決定即時關閉該分店4日，進行徹底清潔和消毒。當局亦擔心有關食肆，或有環境污染，亦可能有工作人員為隱形患者，已促食肆安排清潔及要求員工接受測試。

新冠肺炎｜增73宗個案 66宗屬本地 屯門富臨、維景海港疑爆疫

本港再增73宗確診個案，累計個案達到1959宗。（李澤彤攝）

【16:16】為配合政府最新防疫措施，康文署宣布，由即日起暫停18區康樂事務辦事處的櫃檯服務，當中包括辦理康體活動的報名安排，直至另行通知。隨疫情近日漸趨嚴峻，康文署8月份舉行的康體活動將會取消，該署會為受影響的收費活動參加者安排退款。至於9月份的康體活動，市民仍可透過「康體通」網上服務或以郵遞方式報名參加。康文署會繼續密切留意有關情況，並適時檢視以上安排。

【15:58】水務署表示，北港濾水廠繼昨日（19日）有一名外判工人確診新冠肺炎後，同廠另一名外判搬運工人亦初步確診。最新初步確診的涉事外判工，最近一次上班日期為7月19日，目前已入院接受隔離，情況穩定。水務署強調，事件對食水安全沒有影響。

【15:20】浸會醫院宣布，暫停提供公眾檢測服務，而仁安、港怡、嘉諾撒及養和醫院，則要求病人先預約病毒檢測服務。

楊潤雄表示，幼稚園及國際校將不早於8月17日開學，惟各校最終開課日期，要視乎疫情發展再決定。（梁鵬威攝）

【14:40】至於周三放榜安排，楊潤雄表示，中學文憑試安排要視乎學生安全，明白部份學生須即場輔導，但首要是網上公布成績；他又指，若有部份或大部學生需回校輔導亦容許，希望學校可以預先安排不同時間讓學生回校。

新冠肺炎｜國際校幼園不早於8.17開學 料僅高中跨境生可返港上課

【14:30】教育局局長楊潤雄表示，幼稚園及國際校將不早於8月17日開學，惟各類學校最終開課日期，要視乎疫情發展再作決定，亦會為學校提供兩周時間作準備；而跨境學童，除非短期內公共交通，或更多出入境管制站可以恢復運作，否則只可以中四至中六跨境學童回港上課；至於中三或以下各級，預計難以在新學年開始時作回港上課安排，會與學校商討如何安排在家學習。

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【14:12】24歲女歌手施匡翹早前確診新冠肺炎，在確診前曾到TVB電視城錄影節目。據了解，TVB向員工發通告，指近兩天已將確診者或疑似緊密接觸者曾接觸地方，安排大規模消毒清潔，包括至少5個錄影廠，化粧及服裝間，排舞室，以及廣播大樓6樓非戲劇製作分部辦公室等。

通告又指，TVB已追蹤到約100名，曾與確診者可能有接觸的職員及藝員，並安排分批到醫院接受新冠病毒檢測。直到現時為止，暫收到約30人檢測結果，全屬陰性，預計其他人會在未來兩天有檢測結果。TVB又強調，事件中並無該公司職員證實確診。

【13:09】有關東區醫院一名54歲男病人個案，消息指，他於7月13日入院，同日接受緊急切盲腸手術，暫未知有無醫護被列作緊密接觸者。

【13:00】教育局局長楊潤雄將於下午2時30分見記者

【12:45】南區區議員袁嘉蔚指，香港仔惠福道四號賽馬會復康中心一名女職員初步確診，該職員住在田灣邨田麗樓，其同住家人亦會送往檢疫中心。

【12:30】消息指，今日增約100宗初步確診及確診新型肺炎個案。

【11:01】據悉，涉事病房要關閉，暫時不再接收新症，並會追蹤有接觸的病人及醫護。據悉該病人曾與其餘10名病人住在同一病格，10人被列作密切接觸者，當中5人已經出院。當局將聯絡涉事病人並安排送院，另有約50個醫護人員曾照顧染疫患者，但不屬密切接觸者。

【10:19】據了解，東區醫院一名54歲男病人初步確診，曾住在外科普通病房6日，現時仍然留院。