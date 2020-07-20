新冠肺炎｜公僕在家工作　梁籌庭：決定遲、三分二人今須回辦公室

本港新冠肺炎疫情出現第三波爆發，單日確診個案「破百」，政府昨日（20日）宣布公務員在今日（20日）起在家工作。惟公務員工會聯合會總幹事梁籌庭直言，「唔係一個命令可以即時做到（在家工作）」，透露今日仍有約三分二在室內工作的公務員須回辦公室上班。他批評政府「後知後覺」，推行在家工作時機慢，亦欠清晰指引。

梁籌庭批評政府後知後覺，過遲推行在家工作。（資料圖片／梁鵬威攝）

梁籌庭在港台節目中表示，早前已有不少公僕確診，惟政府沒安排相關人員在家工作，反安排他們搬到特別房間及使用特別通道前往洗手間，有關做法令同事猶如「外星人」；而近日疫情嚴峻，政府昨日才正式宣布實行在家工作，反映政府是後知後覺。

由7月20日開始，各政策局及部門只提供緊急服務，大部分櫃枱服務暫停，有關公務員可以在家工作。（資料圖片）

主管須時協調部門安排、「唔係一個命令可以即時做到」



梁籌庭解釋，各部門內細分不同組別，工作方式及安排不一，主管需時協調及安排在家工作的細節，「唔係一個命令可以即時做到」，他透露，據知今日約三分二在室內工作的公務員仍需返回辦公室。

他又指出，前線公僕繼續工作有實際難處，有公共屋邨工作的房署職員反映，不時有市民入辦公室拉下口罩說話，且「勸都唔聽」，惟相關同事無執法權限，令人無奈。