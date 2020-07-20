新冠肺炎｜港怡撲檢測巿民昨「摸門釘」　苦候13小時終獲5號籌

本港新冠肺炎疫情大爆發，昨日公布新增確診108宗個案，為本港首次單日「破百」，累計個案總數達1,886宗。市民人心惶惶，紛紛到私家醫院做病毒檢測，致近日多間醫院檢測額滿。 港怡醫院昨日及前日一度暫停登記，今日（20日）起恢復現場排籌。有昨日早上前往醫院打算作檢測卻「摸門釘」的市民，昨日黃昏時份起在醫院等候，經近13小時，終取得前排5號籌號，感到如釋重負；然而，亦有市民第二度摸門釘，並立即乘搭的士前往其他醫院。

記者今早7時到港怡醫院觀察，院方於等候區安排了椅子及電風扇，並提供樽裝水給市民。而醫院外人頭湧湧，15分鐘內有逾10名市民到登記處查詢，其後約7時15分，職員在門外竪立告示牌，指是日100個名額已滿。

一連兩日到港怡醫院 等候13小時終獲籌號

雖然已截龍，惟皇天不負有心人，有市民不再摸門釘獲得籌號。昨日曾到港怡醫院冀進行檢測，惟「摸門釘」的林女士，今日終獲第5個籌號。她表示，昨日黃昏6時半左右已到醫院等候，幸得丈夫一同等候，在聊天和睡覺中度過13個小時。她又指，昨夜有數十人通宵過夜，直至清晨5至6時更目睹有大批市民搭的士到達醫院。

林女士提交樣本後向記者表示，連日來疲於奔命，今日終於如釋重負，預計後日能探望居於佛山病重的親人，亦希望政府不要突然封關，「成身輕鬆晒，冇晒壓力！」

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市民深夜飛的醫院遊

從事裝修行業、排第35號籌的陳先生則戴上兩個口罩，他表示擔心等待的人多擠逼，易受感染。他今早凌晨3時，從尖沙咀乘的士出發，「去咗山頂同埋養和醫院撞下運氣，去到點知冇！」他又指，到達港怡醫院後已花費的士費逾400元，並透露有急事需到家鄉汕尾處理，預料一個月後回港。

希望趁停工前往內地「唞氣」

有人歡喜有人愁，黃小姐於7時半到達醫院，得知額滿後表示，上周六前來落空後，今日第二度摸門釘，感到非常失望。她指，香港疫情嚴重，希望趁著停工的時間到內地避疫及遊玩「唞下氣」，並邊說著邊搭上的士前往下間醫院。

其後約早上8時半，有職員表示為了不讓市民長時間等候，安排市民提早登記檢測。排8號籌的陳先生離開醫院指，登記過程順利約15分鐘，醫生會詢問病歷史、旅遊史及有否進食野味，並在留下樣本後，等待電話通知，明日可到醫院領取報告。