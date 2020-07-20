新冠肺炎｜消息︰港鐵擬削非繁忙時段班次　料最快周三實施

社會新聞
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本港新冠肺炎第三波疫情嚴峻，政府昨日（19日）實施公務員在家工作安排，並於今日（20日）起生效。

《香港01》獲悉，港鐵自第三波疫情爆發後，受防疫措施收緊影響，乘客量再次大幅下跌。據多個不同消息來源資料，港鐵擬削減非繁忙時段班次，涉及多條鐵路線，最快於本周三（22日）起實施。港鐵新動力主席兼東鐵綫車長陳凱暉表示，港鐵日前已修訂車長更表，列車班次將會「行疏啲」。

至於九巴將於今日起，削減部分晚上9時後班次。

消息指，港鐵周三起將削減多條鐵路綫服務，具體班次將有待公布。據了解，港鐵將參考今年4月，政府部門及私人機構實行在家工作安排時的做法，當時港鐵曾調整多條鐵路線的非繁忙時段服務班次，料平均約8至12分鐘一班。

港鐵新動力主席兼東鐵線車長陳凱暉稱，港鐵早前曾修訂車長更表內容，部分時段列車班次減少「行疏啲」。據他了解，其駕駛的東鐵綫的列車時間表，會仿傚今年4月的做法削班，而屯馬綫非繁忙時段班次，則拉疏至約10分鐘一班。

翻查資料，港鐵2月29日曾因應疫情，調整包括荃灣綫、觀塘綫、港島綫、將軍澳綫、南港島綫、西鐵綫、東涌綫及屯馬綫一期的非繁忙時段的班次，平均每3至8分鐘一班次，乘客候車時間平均延長半分鐘至2分鐘；機場快線及迪士尼線則維持15至20分鐘一班車。而4月10日起，港鐵更進一步調整東涌綫、屯馬綫一期及機場綫的非繁忙時段班次，由8至15分鐘一班車，調整至約10至30分鐘一班車，並一度暫停迪士尼綫服務。

▼第三波疫情 第二輪新措施▼

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九巴今日起削部分晚上9時後班次

因應疫情再次於社區爆發，九巴早前亦公布，經運輸署批准，今日起會調整部分晚上9時後的班次，受影響路線班次，將較原定班次長不多於10分鐘。至於晚間繁忙時段服務，九巴將會加強班次，並會留意客量適時作出靈活車務調配。

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