新冠肺炎｜私家醫生陳計明確診　曾到木星街嘉頤護老院為兩人看病

新型冠狀病毒肺炎疫情大爆發，今日公布新增確診73宗個案，累計個案總數達到1,959宗。衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君指，其中一宗個案是一名曾為確診個案看病的私家醫生，於銅鑼灣善心醫務中心上班，亦曾到位於炮台山木星街的嘉頤護老院為兩院友看病。張竹君指，會跟進老人院情況，包括有沒有院友出現病徵，是否需要送院等。

位於木星街的嘉頤護老院。（網上圖片）

衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君指，第1909宗個案是一名私家醫生陳計明，於銅鑼灣善心醫務中心上班，於7月14日曾為早前確診的第1787宗個案看病。她指，該名醫生於7月18日感到不適，早前除了在私家診所看病，亦到過位於木星街的嘉頤護老院為兩名人士看病。張指，將追蹤其密切接觸者，亦會跟進老人院情況，包括有沒有院友出現病徵，需否送院等。

東華三院賽馬會健逸之家照顧員中招

另外，張竹君亦提到第1908宗個案是東華三院賽馬會健逸之家的照顧員，15日是最後上班日期 ，17日便被派去賽馬會朗逸居工作。由於早前已有確診個案，衞生署為職員行檢測，由於剛到埗就做測試，故要跟進與老人院有冇關，還是社區感染。

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