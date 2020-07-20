新冠肺炎｜新都會潮庭群組10人確診　有退休警出席　荔景宿舍聚會

本港新冠肺炎肺疫情持續，衞生防護中心昨日（19日）表示，一行十多人的家庭群組本月11日到過葵涌新都會廣場的潮庭用膳，之後再到其中一人位於荔景的家中聚會，中心昨公布該家庭群組至少增4人確診，分別是第1838、1841、1842及1862宗個案，他們與第1770宗個案患者有關連。 據《香港01》了解，居於荔景紀律部隊宿舍3座的退休警署警長（士沙），本月11日與家人及親友到中菜館聚會，即上述新都會潮庭群組，至今已有10人確診，相關士沙及家人檢測後正等待檢測安排。 宿舍今早張貼通告告知事件，但沒有提及曾有確診者到訪大廈，《香港01》再向宿舍管理處員查詢，始獲確認曾經有患者到訪。 《香港01》正向警方及「潮庭」查詢事件。

據悉，本月11日曾有新冠肺炎患者上過荔景紀律部隊宿舍聚會。（陳淑霞攝）

警內部通告：退休士沙及家人呈陰性

據了解，居於荔景紀律部隊宿舍3座的退休士沙，與其家人及親友，於本月11日到葵涌新都會廣場一家中菜館家庭聚會。此後10名出席者確診，而該名退休士沙與家人正等待檢測安排。

《香港01》致電荔景紀律部隊宿舍管理處查詢，職員確認宿舍今早張貼一張由居民協會主席陳勇署名的通告，通告上指3座中層住戶11日有家庭會，及後確定其中10名出席人士確診。職員又指，暫時只知有10個確診新型肺炎患者到過宿舍第3座，未知當中有幾多人是住戶，亦不清楚當局會否有派樽檢測的安排。

▼第三波疫情新措施▼

+ 20 + 19 + 18

鄰座住戶：冇得驚咁多

荔景宿舍的第二座與第三座使用同一大堂，升降機亦共用，下午有清潔工人到場消毒，有第二座住户指，第三座合共有38層，每層6個單位，據知該單位涉及五人。有居於第二座的警員太太則指不擔心中招，「冇得驚咁多」，認為個人做好衛生即可，但倘政府派發檢測瓶，「都歡迎，緊係好啦。」

消息傳出後有不少傳媒到現場採訪，現場保安員守衛森嚴，及後有警員到場，要求檢查及登記在場多間傳媒記者證資料。

潮庭稱已消毒 繼續營業

屬於美心旗下、位於新都會廣場的「潮庭」今日繼續營業，門外放置標示，表明得悉有確診者曾經到訪，已進行深層清潔及消毒。記者到場正值午市時段，共有十多枱顧客，店員指人流較昨天減少。毗鄰的北京樓同屬美心集團，門外亦有放置與潮庭內容相同的標示，店員指同樣有進行消毒，予食客安心。

衞生防護中心連日公布，潮庭家庭群組先後有5人確診，分別是1770（59歲女子）、1838（69歲男子）、1841（91歲女子）、1842（67歲男子）及1862（52歲女子）宗個案。他們一行十數人於7月11日到葵涌新都會廣場的潮庭用膳，其後再到其中一人位於荔景的家中聚會。而編號1841（91歲女子）患者，家住疫情大爆發的慈雲山，更到過多人染疫的翠河餐廳。