新冠肺炎｜增73宗個案　66宗屬本地　屯門富臨、維景海港疑爆疫

本港爆發第三波新冠肺炎疫情，截至今日（20日）凌晨零時，過去24小時新增73宗確診個案，累計個案總數達到1,959宗，本地個案有66宗，輸入個案有7宗，27宗源頭未明。另有46宗初步確診個案待覆檢。 早前一行十多人到葵芳新都會潮庭用膳的家庭群組，今日增加3人，累計9人確診；慈雲山群組再多兩患者，其中一人去過爆疫的坪石邨彬記。屯門中央廣場的富臨酒家及海港酒家維景酒店分店都有多人感染，但於不同日子時段用餐，中心已要求兩酒家消清及做化驗。

衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君今日表示，新增73宗確診個案。（李澤彤攝）

▼第三波疫情 第二輪新措施▼

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衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君今日表示，新增73宗確診個案（1887至1959個案），當中39宗個案與其他個案有關連，乒乓球群組多一位53歲女子（1889個案）確診；家庭群組共24宗，在部分在檢疫中心發病。於工作地點發現個案為1890及1949個案；屯門眼科診所多一名45歲女患者（1891個案）。

潮庭家庭群組增加3人

至於葵芳新都會潮庭家庭群組增加3人，分別是60歲女士（1912個案）、58歲男子（1920個案）及57歲男子（1954個案），至今有9人確診。另有朋友聚會群組，第1927個案曾與朋友聚會打麻雀。

慈雲山群組方面，80歲男（1936個案）去過慈雲山中心，65歲男子（1904個案）去過彬記。

屯門生日會群組，當日涉及約20圍，暫未有詳細資料，之前已有3個確診個案，今日再多55歲女子（1951個案）及81歲男子（1952個案）中招。

屯門中央廣場的富臨酒樓， 7月11日除了有二十多圍生日聚會個案，還有其他同日去過富臨的個案，如早前的第1743個案，另有初步確診者到過上址。已要求該家富臨做大清洗，並暫停營業，安排員工接受檢測化驗。旺角維景酒店內的海港酒家，起碼6宗個案在不同時間與朋友家人去過食飯，他們並非聚會，而是不同日子，擔心有環境污染或有隱形病患的工作人員，已要求海港清潔做化驗。

富臨：分店停業至本月24日徹底消毒

屯門中央廣場富臨酒家傍晚表示，接獲衞生防護中心通知，4名新型冠狀病毒確診者曾到訪旗下屯門中央廣場的富臨酒家，為確保各位員工及顧客的健康和安全，集團決定即時關閉分店4日，進行徹底清潔和消毒。據了解，該4名確診者於本月11日到訪上述分店。知悉情況後，集團已馬上安排第三方專業消毒公司到場徹底清潔，所有已開封或經過處理的食物已棄掉。衞生防護中心人員今日會到分店為員工收集化驗樣本，公司會密切跟進他們的健康狀況。分店將暫停營業進行消毒，直至本月24日重新營業。

因應新型冠狀病毒肆虐，集團旗下所有分店已全面提升防疫措施，所有員工於值勤期間須配戴口罩，並每日在店內量度體溫兩次，如發燒或感到不適，必須馬上求醫及留家休息。富臨向確診顧客致以慰問，希望早日康復。

海港酒家稱內部裝修需暫停營業

記者致電致旺角維景酒店內的海港酒家，電話錄音回覆指酒家現正進行內部裝修，需暫停營業，顧客可致電致訂塵熱線，查詢其他分店情況。

7宗輸入個案

新增個案中有 7宗屬輸入個案，4名為海員（第1913、1915、1938及1957個案），分別是一名是菲律賓人，一名從韓國到港未知是否轉機，另外兩位乘從乘QR818由多哈到港，有可能是轉機；另有兩名機師，一名（1910個案）曾到過日本及韓國，一名從埃塞俄比亞（1914個案）到港；有一人來自哈薩克（1911個案）。