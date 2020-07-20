新冠肺炎｜港鐵周三起削多條路線非繁忙時段班次　多等半至2分鐘

本港新冠肺炎疫情出現第三波爆發，《香港01》今日（20日）報道港鐵擬削減多條鐵路綫非繁忙時段的班次，最快於周三（22日）生效。 港鐵晚上發稿稱，因應疫情最新情況以及政府實施措施減少社交接觸，令出行人數明顯減少。經審慎考慮決定於周三起，暫時調整多條鐵路綫非繁忙時段列車服務，平均約為每3.5至8分鐘一班車；東涌綫、屯馬綫一期則平均為約10分鐘一班。至於平日繁忙時段列車班次則不受影響。

▼第三波疫情 第二輪新措施▼

+ 22 + 21 + 20

東涌綫及屯馬綫一期平均約10分鐘一班

港鐵表示，荃灣綫、觀塘綫、港島綫、南港島綫、將軍澳綫、東鐵綫及西鐵綫在平日非繁忙時段、週末及公眾假期，將維持平均每3.5至8分鐘一班車，料乘客在非繁忙時段的候車時間平均會延長約半分鐘至2分鐘。而東涌綫及屯馬綫一期方面，列車服務在非繁忙時段，將調整至平均約10分鐘一班。機場快綫及迪士尼綫非繁忙時段班次則維持不變，即分別為15至30分鐘及20分鐘一班車。

港鐵續指，是次調整服務源於考慮到當局近日生效的防疫措施，會影響市民於非繁忙時段的出行模式。故相信是次服務調整，可減省不必要的能源消耗，亦不影響乘車舒適度。港鐵稱，將維持充裕承載力應付各鐵路綫的乘客量，並繼續密切留意情況，因應實際需要適時調節列車服務。