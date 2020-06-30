新冠肺炎｜港鐵7.1起加密非繁忙時段班次　每3至7分鐘一班車

新冠肺炎疫情期間，港人減少出行，港鐵曾削非繁忙時段列車班次。港鐵今（30日）公布，隨着疫情有所紓緩，市民生活逐步回復正常，將於7月起加密所有重鐵綫 （迪士尼綫及機場快綫除外）於平日非繁忙時段、週末及公眾假期的列車班次，由現時不同路綫的每3至10分鐘一班，加至每3至7分鐘一班車不等；至於繁忙時間列車班次，疫情期間並未作出任何變動，是次調整亦不受影響。

港鐵表明，會繼續密切留意情況，包括疫情下的首個暑假，以及車費扣減等各項因素對乘客量的影響，並按需要適時調節列車服務。