新冠肺炎｜港鐵7.1起加密非繁忙時段班次　每3至7分鐘一班車

撰文：陳淑霞
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新冠肺炎疫情期間，港人減少出行，港鐵曾削非繁忙時段列車班次。港鐵今（30日）公布，隨着疫情有所紓緩，市民生活逐步回復正常，將於7月起加密所有重鐵綫 （迪士尼綫及機場快綫除外）於平日非繁忙時段、週末及公眾假期的列車班次，由現時不同路綫的每3至10分鐘一班，加至每3至7分鐘一班車不等；至於繁忙時間列車班次，疫情期間並未作出任何變動，是次調整亦不受影響。
港鐵表明，會繼續密切留意情況，包括疫情下的首個暑假，以及車費扣減等各項因素對乘客量的影響，並按需要適時調節列車服務。
港鐵宣布，將於明日起調整鐵路服務，並於平日非繁忙時段、週末及公眾假期加密班次。（港鐵提供）
新冠肺炎疫情期間，港鐵於2月底期間，表明疫情令乘客量顯著下跌，遂調整多條鐵路線的非繁忙時段列車服務，平均每3至8分鐘一班車，假日候車時間則延長最多1.5分鐘。港鐵隨後亦一度停運迪士尼線，並調整東涌線、屯馬線一期等服務。
歷時約4個月後，港鐵宣布加密相關班次，由現時不同路綫的每3至10分鐘一班，加至每3至7分鐘一班車不等，包括東涌綫、屯馬綫一期、觀塘綫、荃灣綫、港島綫、將軍澳綫、南港島綫、東鐵綫及西鐵綫，但不包括機場快綫及迪士尼綫（見附圖）。輕鐵各路綫的服務，則會因應實際客量需要，調派雙卡輕鐵行走。與此同時，港鐵將於7月起提供車費八折優惠，為期半年。