新冠肺炎｜拯溺工會：沙灘封閉市民硬闖人流倍增　洗手間逼爆高危

本港新冠肺炎疫情爆發第三波，惟周末不少沙灘人頭湧湧。港九拯溺員工會發言人胡啟榮今早（21日）接受商台節目《在晴朗的一天出發》時表示，雖然康文署已下令關閉沙灘，但很多市民照樣闖進內；近日沙灘人流比往年多三分一至一倍，部份泳灘周末人流過千。 他表示，救生員既無執法權，亦無學過感染控制，當值時只能勸喻市民離開。沙灘的沖身室已封水喉，有市民將怨氣轉嫁予救生員。

▼第三波疫情限聚令加辣下首個周末淺水灣情況▼

+ 2

胡啟榮表示，今年的沙灘人流比往年多三分一至一倍，有停課學生，亦有家長帶小朋友嬉水。其中清水灣、淺水灣、黃金泳灘等熱門地點每到周末「閒閒哋都有一千幾百人」。

雖然康文署已關閉沙灘，並放置膠帶、鐵馬等等，但很多人照樣闖入，「係好容易擒入去」。另外，現場已不斷廣播沙灘已關閉的訊息，但市民將其「當耳邊風」。

▼端午節時疫情放緩 西貢半月灣人山人海▼

+ 22 + 21 + 20

無執法權 只能勸諭離開

胡啟榮稱，救生員的身份尷尬，既無執法權，亦無學過感染控制，當值時只能勸喻市民離開。「但係個沙灘咁大，啲人行開兩步就行返嚟，根本控制唔到。」

洗手間變「水舞間」 口水鼻涕周圍抹

他又稱，沙灘的沖身室已封水喉，有市民將怨氣轉嫁予救生員，問「做乜唔准我沖身」，但有事時又會找救生員幫忙。

胡啟榮指出，沙灘洗手間的衞生環境欠佳，因淋浴設施被封，有人裝水到洗手間「淋到成地濕晒」。外判清潔工已不停清洗，但每隔五分鐘又變回滿地濕透。而且有人在洗手間「口水、鼻涕、汗都周圍抹」，大家又不會戴口罩。他呼籲市民忍一忍，暫停到泳灘玩樂。