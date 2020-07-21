新冠肺炎｜調查：逾九成人撐公眾地方強制戴口罩　逾半贊成禁堂食

本港新型冠狀病毒肺炎疫情反彈，政府公布室內公共場所地方須戴口罩等多項抗疫措施。香港研究協會調查了解市民對不同社會民生焦點議題的意見，結果發配現有逾90%市民贊成公眾地方強制戴口罩；另外有58%受訪者贊成食肆全日禁堂食，只准外賣。 政府早前全民派發一萬元，香港研究協會指近60%市民會因收到一萬元而增加消費；67%受訪者表示滿意相關安排。

▼第三波疫情 第二輪新措施▼

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四分一人批新措施「過鬆」

香港研究協會於今年7月14至19日，成功訪問了1,205名18歲或以上市民。結果發現，有一半受訪者認為政府於7月14日收緊防疫措施的力度「適中」，其次有24%受訪者認為是「過鬆」，認為是「過嚴」的則有11%。

另外，調查亦發現有91%受訪者贊成政府應強制市民在公眾地方佩戴口罩，不贊成的只佔6%。有58%受訪者贊成若疫情進一步惡化，食肆全日禁堂食，只准外賣；表示不贊成的佔24%。

香港研究協會指近60%市民會因收到一萬元而增加消費。（資料圖片／張浩維攝）

對於政府一萬元「現金發放計劃」，調查顯示有57%市民表示「一定會」及「多數會」因收到1萬元款項而增加消費，而表示「多數不會」及「一定不會」的則合共佔35%。另有67%受訪者表示滿意相關安排，表示不滿意的佔20%。

香港研究協會就呼籲特區政府，積極協助本地企業數碼轉型，帶動市民轉往網上消費，平衡疫情控制和刺激經濟，以協助本地企業渡過疫情難關，為香港的經濟轉型尋找新出路。