交通工具戴口罩規例實施　巴士司機：很多乘客在灰色地帶

政府於上周三（15日）實施《預防及控制疾病（佩戴口罩）（公共交通）規例》（第599I章）規例適用至7月28日，市民在乘搭公共交通工具要戴口罩，否則可被罰款5,000元。但近日依舊有零星市民在乘搭公共交通工具時不願戴上口罩，更有前往勸喻的職員被打。規例雖列明執法人員包括警務人員、該交通工具的司機、指導員、稽查、收票員、管理人或擁有人，但事實上除了警務人員外，其他執法人員是否形同虛設，難以執法？

今日（20日）記者隨機前往屯門巴士站視察。候車市民普遍都有戴上口罩，而在巴士站附近則未有發現有警員巡邏。

城巴司機張先生表示，他暫時未遇到有乘客不戴口罩上車，但有聽過同事曾遇到，大多為中年人士，但經他們勸喻後，都會立即戴上。他稱：「知道有些人不戴口罩是因為沒有口罩，所以若然遇到有乘客不戴口罩，會先查問清楚。」他續說：「我上班時會多帶幾個口罩。如果乘客真的沒有口罩，我會先給他們使用。」對於若有乘客堅持不戴口罩，他則指：「我會跟公司指引堅持不開車。若經過勸喻也處理不了，就只能報警處理。」

許多乘客上車後才脫下口罩

另一位九巴兼職司機馮先生則表示，他同樣未遇到有乘客不戴口罩上車。惟他指出，不少乘客都在灰色地帶，「他們會在上車後，把口罩脫下。」他對此感到無奈，但也同時明白為什麼他們會這樣做。「現時天氣熱，許多人想上車後休息一下，唞下氣。」馮先生認為，現時司機就算在監視器望到有這種情況，其實也難有空閒去處理。馮先生坦言，「司機一個人又要兼顧開車，又要留意乘客有沒有拍卡，很多事情需要同時處理，有時會難免錯過了一些違例乘客。」他又表示，很多時間都要其他乘客提醒，才可以去處理。