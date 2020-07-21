屯門打鬥｜4男1女涉傷3男被控　3事主疑曾約女被告及1女子飲酒

屯門日前發生打鬥案，一名疑參與打鬥的21歲男子，於混亂間遭一輛私家車撞倒，最終不治。被指涉及打鬥的4男1女事後被捕，被控1項串謀而有意圖而傷人罪，指他們曾襲擊另外3男。案件今（21日）在粉嶺裁判法院提堂，他們暫毋需答辯，案件押後至本週五（24日）再訊，期間所有被告還押警方看管。

5名被告：周衍龍（20歲）、方璣筵（20歲）、郭桂希（22歲）、黃漢文（25歲）和黎家希（女，19歲）。除黎報稱為學生外，另外4名被告都報稱無業。庭上透露，黃任職廚師。

被告申請保釋被拒

控罪指，他們於本年7月19日，在屯門雅都商場凱都戲院外，意圖使他人身體受嚴重傷害，而串謀非法及惡意傷害韓嘉濠、陳浩棋和何嘉順。

控方申請把案件押後至本週五再訊，期間進行認人手續。辯方替5名被告申請保釋，但遭裁判官拒絕。

事主朋友被車撞倒死亡

據悉，3名事主在涉案前遇到黎和另一女子，並相約對方飲酒，黎則通知友人前來。數部私家車之後到達，首4名被告落車，並涉襲擊3名事主。

5名被告之後離開現場，而3名事主的朋友周家俊（21歲）則到達協助。惟周在追截期間被一輛私家車撞倒，並遭捲入車底，最終不治。5名被告稍後被捕。

案件編號：FLCC1472/2020