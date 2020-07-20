屯門仇殺｜揭秘江湖恩怨　14K被新義安斬傷　駕車報復「殺錯人」

警方重案組繼續追緝屯門黑幫仇殺案在逃兇手，消息指，被車撞至肢離破碎身亡的21歲青年疑遭「點錯相」，兇徒「殺錯人」。事緣盤踞尖東的新義安覬覦由14K「德」字堆掌控的屯門、元朗及天水圍地盤多時，近月欲殺入新界爭地盤，雙方不時發生衝突。至前晚尖東新義安人馬到天水圍斬傷一名17歲「過底」14K少年，14K一方即「吹雞」駕車兜截新義安團夥，先在天水圍打傷兩名灣仔新義安份子，再在屯門凱都戲院外發現九龍城新義安人馬，擸架生圍毆眾人，21歲的「阿Bee」驚見同門捱打，趕至「幫拖」被撞斃。至於駕凌志撞死人的14k人馬，據悉綽號「栗子」，事後已燒車毀證及「著草」，下落不明。

21歲男衝出馬路以身擋對家車，遭拖行近百米後，在屯門公路被車流輾過，斷開兩截慘死。（資料圖片）

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據了解，21歲死者周家俊，綽號「阿Bee」，為九龍城新義安「鬼仔明」頭馬「阿奶」的手下。

尖東老新爭地盤斬轉會男 14k「德」字堆報復

消息稱，這場江湖恩怨，疑源於尖東新義安欲在屯元天插旗，搶佔14K「德」字堆的地盤，雙方因利益結怨，不時有小衝突。日前，原本是尖東新義安門生的17歲「阿楊」，竟轉會追隨活躍於天水圍「德」字堆小頭目Gary門下，尖東新義安綽號「火雞」的黑漢遂殺入天水圍執行家法。前晚（18日）11時43分，「阿楊」在天恆邨恆智樓對開，被8名新義安人馬持刀及木棍襲擊。

「德」字堆聞訊後，即糾黨駕車在區內兜截。約凌晨零時46分，他們在天瑞徑近天瑞邨位置，發現灣仔新義安黑漢「許樂」派系的兩名手下，分別姓余17歲及姓曾26歲青年，14K人遂以伸縮棍施襲，然後逃之夭夭。但「德」字堆餘氣未消，仍繼續駕車四出尋找新義安人馬欲報仇。

死者的親友今日回現場路祭。（讀者提供）

屯門襲擊九龍城新義安 死者幫同門遭撞斃

至昨凌晨1時許，一名女子在屯門酒吧飲酒時被調戲，於是致電女友人求助，恰好對方正坐在14K的私家車內，車上4男剛在天瑞徑毆打新義安人馬。一行人聞訊後前往屯門相助。

與此同時，住在屯門區、跟隨九龍城新義安「阿奶」的4名黑幫男，駕駛寶馬私家車停泊在凱都戲院外，正在等候阿Bee。14K一車駛至戲院，即落車追問4人身份﹕「跟邊個？」雙方爭持不下，14K則「吹雞」召來人馬，隨即有5車駛至，廿多人不由分說便持伸縮棍砸車及圍毆新義安人馬。

撞死人14k「栗子」燒車潛逃

阿bee此時聞聲趕至，驚見同門被襲擊。施襲的14K人馬登車逃去，阿Bee疑對遇襲不明所以，大感無辜，竟以身攔截其中一輛銀色凌志私家車，但對方卻未有收油，直撞向阿Bee，更將他拖行近百米至屯門公路。阿Bee被車流輾至肢離破碎，身體斷成兩截慘死。有知悉內情的人向《香港01》透露，阿Bee等人並非在天水圍斬人的新義安人馬，直指阿Bee是無辜受害，而撞死人的凌志司機是綽號「栗子」的14K黑漢，現時正在潛逃。

警方在沙江圍尋獲1輛懷疑涉及斬人案的私家車。(陳永武攝)

警方其後在天水圍沙江圍發現一輛黑白色私家車，拘捕車內4男1女，年齡介乎19至25歲。被捕4男年齡介乎20至25歲，分別參與天水圍天瑞徑及屯門凱都戲院外兩宗傷人案被捕，他們是14K「德」字堆猛人「四眼民」及另一名頭目「阿布」的人馬。而該名19歲被捕女子為中五生，並無黑社會背景，是在酒吧被調戲女子的女友人。

至今（20日）凌晨1時許，警方接報雞伯嶺路近廈村山邊一輛凌志私家車被縱火焚燒，初步相信是前一天撞死人的凌志，有人燒車毀證後潛逃。