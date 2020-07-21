新冠肺炎｜慈雲山77歲男子、港泰87歲院友病逝　一日兩人不治

新冠肺炎肆虐，連接傳出有確診者離世的噩耗。據了解，一名77歲男患者（第1562宗）於今天凌晨離世。該名病人居於慈雲山慈康邨康德樓，平時在慈雲山閒逛、用膳，本月14日確診，入住瑪麗醫院，翌日情況轉為嚴重，17日再轉為危殆，最終在今天不治。 醫管局其後發稿證實消息，並公布另一宗死亡個案，指威爾斯親王醫院一名87歲男病人（個案編號1348）同樣於今日凌晨離世，他是港泰護老院的院友。換言之，一天內公立醫院有兩名新冠肺炎病人不治。連同此個案，港泰累積已有三名院友患新型肺炎死亡。 另外，消息指，今日增約80宗初步確診及確診個案，如屬實，累計宗數料突破2000宗個案。

消息指，一名居於慈雲山，平時在慈雲山閒逛、用膳的77歲男子病逝。 （資料圖片／黃寶瑩攝）

第1562宗個案是一名77歲男子，有長期病患，他居於慈雲山慈康邨康德樓，平時在慈雲山閒逛、用膳，7月10日起有發燒、流鼻水及呼吸困難的病徵，14日確診，翌日情況轉為嚴重，17日再轉為危殆，據悉他今天凌晨去世。

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醫院管理局其後公布，證實第1562宗個案病人離世，指該名病人於今日凌晨約二時離世，他7月14日因發燒到伊利沙伯醫院急症室求醫，其後確診，轉送至瑪麗醫院隔離病房接受治療，7月16日情況轉差，入住成人深切治療部接受氧氣支援，延至今日離世。

另外，醫管局同時公布，威爾斯親王醫院一名87歲男病人（個案編號1348）於今日凌晨約二時五十分離世。病人本身有長期病患，於7月9日入院接受治療。他當時發燒，情況穏定。病人其後病情持續惡化，延至今日凌晨離世。



連同上述兩個案，至今共有 14名「2019冠狀病毒病」確診病人於公立醫院離世。