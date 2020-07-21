新冠肺炎｜健身中心再度停業　舞蹈室暑假平均損失至少30萬元

本港新冠肺炎疫情大爆發，健身中心再度停業，健身搏擊及舞蹈業界指感到徬徨及憤怒。業界指，每年6月至10月為所有運動行業的旺季，佔全年收入7至8成，停業令對業界打擊沉重。 經營舞蹈室的蕭翊深指，暑假為表演高峰期，若計算租用場地、音響設備等，損失金額平均為30至40萬元。有瑜珈及拳擊教練指，早於5月尾已申請第二輪抗疫基金，惟政府直至今日仍未審批。

健身中心再度停業7日，健身搏擊及舞蹈業界表示感到徬徨及憤怒。（歐陽德浩攝）

業界指，政府對健身中心業界的補償不足，從第二輪抗疫基金補償金額可見，政府僅象徵式以10萬元補助有關行業被強制停業42日的金額，不足以幫助健身中心的基本租金，未將業界多月以來的艱苦經營計算在內。

業界指，於5月8日重開後積極自救，生意漸有起色，斥政府疫情控制不力，指據衞生署資料，今年2月至5月共有逾20萬人獲豁免入境，認為政府須付上責任。

業界倡按學員規模賠償

業界指，政府應根據學員人數或按規模大小，作出合比例的賠償；並呼籲應盡快落實第三輪抗疫基金，並對受影響行業作充分諮詢及了解，讓業界有及時金額渡過難關。

瑜珈及拳擊教練謝凱華表示，早於5月尾已申請第二輪抗疫基金，惟政府直至今日仍未審批。（歐陽德浩攝）

舞蹈業暑假平均損失約30萬元

經營舞蹈室Coast 70’s Dance Concept、商業舞蹈界代表蕭翊深指，暑假有不同的娛樂活動如演唱會，以及各品牌邀請演出，本應為舞蹈業表演的高峰期，惟受疫情影響均以取消。他亦指，保就業計劃未能保障業界，因從業員多以「freelance」形式工作，沒有強積金供款而不符合申請條件。

他透露，舞蹈室的學員視乎規模有200至500個以上的學員，每年均會於暑假表演「成果展」。若計算租用場地、音響設備等，損失金額平均為30至40萬元，規模較大的舞蹈室甚至損失過100萬元。

坊間有建議指可網上遙距教學，他反駁指部分舞蹈具高難度動作，有一定危險性，必須有導師於現場教導，並質疑網上教學能否過渡目前難關。

商業舞蹈界代表蕭翊深（持咪者）指，暑假為表演高峰期，計算租用場地、音響設備等，損失金額平均為30至40萬元。（歐陽德浩攝）

瑜珈停業將影響病人康復進度

而瑜珈及拳擊教練謝凱華表示，早於5月尾已申請第二輪抗疫基金，惟政府直至今日仍未審批，目前依靠積蓄度日，更斥「派一萬蚊又點？仲衰過拎綜緩！」她續指，瑜珈運動同屬物理治療，醫生會建議病人學習瑜珈，以進行伸展活動鍛鍊肌肉群，停業將影響病人康復的進度。

李予信指應正名為「技藝教育業界」

同為舞者的東區區議員李予信指，本港有約3,000間健身及拳擊中心、約500間舞蹈室，因舞蹈、健身等業界的特殊性，不應以「健身運動界」一言概之，應正名為「技藝教育業界」。他亦建議政府應設立認證制度，以保障佔業界九成的freelance從業員。