新冠肺炎｜新增61宗確診個案　58宗屬本地　累計2019人中招

本港疫情大爆發，衞生防護中心今（21日）公布指，截至今日凌晨新增61宗確診個案，累計總數已破2,000宗大關。當中58宗屬本地感染，34宗與其他個案相關，25宗源頭未明，包括一名64歲的陪診員，由於她潛伏期前後曾接觸多名長者及前往九龍區多間老人院，當局形容情況比較令人擔心。 另外，今日再新增60多宗初步確診個案，包括懷孕35周的孕婦，另東區醫院E8外科病房日前有一名接受盲腸手術的病人中招，今日再有同一病格的病人初步確診。 本港今日再多兩名長者離世，包括居於慈雲山慈康邨的77歲男士及港泰護老中心的87歲男院友，至今累計共有14名確診者病逝。

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衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君今日公布指，截至今日凌晨，共錄得 61宗確診個案，換而之，累計個案共2019宗，即已經突破2000宗大關。61宗個案中，3宗屬外地輸入，餘下58宗是本地感染，當中34宗與其他個案相關，當中旺角雅蘭中心稻香酒家的「慶回歸群組」，再多4人確診，屯門富臨酒家群組則再多3人確診。



陪診員確診 曾到訪10多間老人院

張竹君又指，當中有25宗源頭未明，其中包括一名64歲陪診員（編號1972），她續指，確診者每日會陪同一至兩位長者前往醫院應診，潛伏期間曾前往九龍區包括鳳德、竹園、樂富等10多間的老人院，張竹君指難以逐一公開名稱，期望涉事老人院盡早進行檢測，找出有否隱形患者。

此外，一名77歲、居於慈雲山的慈康邨男患者（編號1562），以及87歲的港泰護老中心男院友（編號1348）今日凌晨相繼病逝，兩人均有長期病患，本港累計至今共有14人死亡。