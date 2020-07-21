【新冠肺炎】健身武術及舞蹈界批政府防疫不力　力爭再設抗疫基金

香港近日爆發新冠肺炎第三波疫情，本地感染個案數目高踞不下，港府在7月13日宣布，健身中心等處所由7月15日起需關閉至少一周。但疫情未有回落之下，港府昨日（20日）宣布「閉館令」需繼續。 「健身搏擊運動業界大聯盟」今早（21日）召開記者會，希望政府設立「抗疫基金3.0」，助業界度過難關。

「健身搏擊運動業界大聯盟」聯同舞蹈業界代表，與油尖旺區議員林兆彬及東區區議員李予信召開記招，席上多位健身、搏擊及舞蹈業界人士發言，大談疫情下的難處。

泰拳教練柯尊鼎（Ray師傅）透露，在疫情反覆數月之下，業內已有60至70間拳館因而結業，而且今次再停業較上次影響更大：「6月至10月是旺季，收入佔全年7至8成，當大家正努力追回之的損失，但政府抗疫不力下導致再度爆發，政府必需正視疫情對我們的影響。」

健身搏擊及舞蹈業界召開記招，希望爭取政府再作補助。（林兆彬Facebook）

批政府未聽專家意見封關 「後果轉嫁到小市民」

Ray師傅指出，眾拳館及健身中心在3月停業42日後終在5月重開，重開期間要努力重新吸引客戶，「但政府沒理會市民、專家的意見去封關，一些跨境學童或特別人員過境時毋需檢疫，結果爆發第三波疫情，後果則轉嫁到我們這些小市民身上，希望政府反省」。他又指出，政府勒令健身中心停業卻欠理據，「幾個月來，只有少數感染在大型連鎖中心發生，我們這些中小型（中心）一單都沒有過，我們自己都好努力保障自己中心的衛生，但政府漠視我們做的事」。

Ray指出，政府第二輪抗疫基金雖有為健身中心設立一筆過10萬元的補助，但許多同業都未收到「應急錢」，他坦言若沒有政府支援，「捱到幾耐？都是3個月內的事」。亦有健身教練在記招上稱，自己為了支持公司運作已賣了車，「其實要捱，我還可以賣樓，但其實（公司）樓下餐廳已執了4、5間」。

泰拳教練柯尊鼎認為，政府要求業界停業卻沒有理據。（資料圖片）

舞蹈界未受惠保就業計劃

東區區議員李予信指出，政府沒有了解舞蹈業界運作，「以為舞蹈室好多人進出、有親密接觸、像慶回歸酒會」。舞蹈業界代表則強調，之前香港疫情有所改善，認為再次爆發是政府把關不力，「健身中心和舞蹈室的行業跟其他行業不同，健身中心和舞蹈室就是我們工作的地方，為何辦公室、食肆、超級市場可以繼續開業，但我們連工作的地方都不可以有？……在舞蹈室的感染個案是從來沒有，我們也很努力做好防疫措施」，並指出「保就業計劃」幫助不到舞蹈業界，「很多人都是Freelance（自由身工作），沒有穩定的強積金供款，但要參加計劃就要出示強積金供款證明。很多舞蹈員由疫情開始至今都沒有收入，流失了很多人才，長遠來說是很大損失」。

業界人士除希望政府可推出「抗疫基金3.0」補助，亦希望補償可按比例提供，「按學員人數、中心比例面積大小去作補償，而非不論中心大小都是一筆過10萬元。」

疫情下跑步的注意事項：

+ 4 + 3 + 2

運動抗疫知識，做運動都要小心：