新冠肺炎｜64歲女陪診員確診　潛伏期服務十多間九龍區老人院舍　

新型冠狀病毒肺炎疫情惡化，截至今日（21日）凌晨，香港過去24小時新增61宗確診個案，其中3宗屬於輸入個案，餘下58宗屬本地怠染。本地個案中，33宗與之前確診個案相關，25宗源頭不明。衞生防護中心傳染病處主任張竹君表示，一名確診病人為陪診員，曾陪伴6至7人看病。 一名懷孕35周的孕婦列為初步確診個案，現時她已入住伊利沙伯醫院，會再作評估及提供適當治療，其嬰兒出世後亦要接受檢測會否經母體感染。此外，今日凌晨居於慈雲山慈康邨77歲男患者、港泰護老中心87歲男院友同告病逝，本港至今累計14人死亡。

本港出現首個孕婦的初步確診個案，張竹君表示，現時該名病人已經入院，醫院方面會留意文憲，再作評估及為她提供適當治療。（資料圖片）

本港疫情大爆發，衞生防護中心今（21日）公布，截至今日凌晨新增61宗確診個案，即累計增至破2,020宗。

64歲確診女病人（個案編號：1972），為一名陪診員，於本月17日開始出現咳嗽病徵，張竹君表示，她於本月15日至入院前，曾因工作帶同有6至7名長者入院陪診；而發病潛伏期間，曾到過10多間老人院舍服務，院舍地區位於「鳳德邨、樂富、竹園、順利邨 」等，都是九龍區老人院，例如「嗇色園、寶琳」。現時將會整理資料後予社會福利署跟進。

另外，張竹君提到，該名陪診員並非為單一機構工作，每日亦會為一至兩名長者陪診服務，全部均來自九龍區，現時有關長者大部份已送院，主要為送至聯合醫院或伊利沙伯醫院。

+ 5 + 4 + 3

另外，一名懷孕35周孕婦今日早上列為初步確診個案，據知她報稱居住九龍區，由救護車送往伊利沙伯醫院留醫。

張竹君表示，現時該名病人已經入院，醫院方面會留意文獻，再作評估及為她提供適當治療，此外，會於她生產時再為嬰兒作檢測，進一步了解嬰兒有否經母體受到感染。而早前有消息指，母子現時情況穩定。