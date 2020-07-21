新冠肺炎｜再多21間食肆有患者曾到訪　光榮冰室、茶木上榜

新型肺炎疫情持續，據衞生署衞生防護中心截至周一（20日）公布，確診患者於潛伏期內到訪大廈名單，增加21間新公布的餐廳，足跡遍佈全港，包括元朗形點二期的茶木、觀塘福昌大廈的光榮冰室、沙田大圍道天寶樓金裝燉奶佬餐廳等，連鎖餐飲大快活、大家樂亦分別增加4間及3間分店上榜。 21間新公布的餐廳名單中，近三分一為酒家，包括暫涉及9名確診者的葵青新都會廣場潮庭，屯門中央廣場富臨酒家、旺角維景酒店海港酒家，亦分別有6名確診者到訪過。

根據衞生防護中心最新公布的7月20日確診者行蹤，對比7月19日的同份名單，增加至少21間新公布的餐廳。當中約三分一為酒家，最多為有9名確診者的葵青新都會廣場潮庭，其次是屯門中央廣場富臨酒家、旺角維景酒店海港酒家，分別有6名確診者到訪過。

而元朗形點二期的茶木、觀塘福昌大廈的光榮冰室、沙田大圍道天寶樓金裝燉奶佬餐廳等，亦「新上榜」有確診患者曾到訪。光榮冰室於fb專頁宣布，會休店至所有員工檢測結果呈陰性為止。

另外，有6間此前已公布有確診者行蹤的餐廳，再增加確診者到訪人數，包括雅蘭中心稻香、黃大仙毓華里時代冰室、觀塘廣場龍寶酒家、觀塘匯八坊商場大家樂、慈雲山中心中心點、觀塘坪石邨商場大快活、黃大仙現崇山商場彩晶軒，分別均增加一名確診者；黃大仙鳳德商場稻香超級漁港增加兩名確診者至三人。

▼近14日患者居住過的住宅大廈名單▼（個案編號1887開始為新增資料）

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▼近14日患者潛伏期內到訪過的餐廳、商場及大廈名單▼