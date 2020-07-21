新冠肺炎｜連續兩天確診宗數回落　許樹昌：未見頂　須觀望至周末

新冠肺炎肆虐香港，首宗確診個案在1月23日出現，至今近半年時間，今天（21日）累計確診數字突破2,000宗，共有2,019宗確診及1宗疑似個案。半年來，本港經歷三波爆發，「第三波風暴」由7月5日開始，截至今日，17天共錄得761宗個案，佔累計個案總數的37%。 雖然近兩日確診數字稍回落，中文大學醫學院呼吸系統科講座教授許樹昌指出，每天確診及初步確診數字，仍超過100宗，不可視疫情有所回落，同時未能確定是否「見頂」，要評估政府推出的新措施是否有效，亦言之尚早。許認為，應觀察到本周末，才可判斷政府措施成效。

本港第三波疫情由7月5日起爆發，直至今天（21日）僅17天，新一波疫情已錄761宗個案，當中包括大部份本地個案及少數輸入個案。若以整個疫情計算，本港則累計有2019宗確診及1宗疑似個案。換言之，單在第三波疫出現以來，新增確診個案已佔累計宗數的37%。

第三波疫情每天平均44.7宗中招

單計第三波疫情的17天情況，每天平均確診數字為44.7宗，7月19日更創出單日新增108宗個案紀錄，是疫情爆發半年以來最高峰。近兩日確診個案雖回落至分別73及61宗，但衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君醫生表明，今日另有60多宗初步確診個案，確診宗數亦與化驗進度相關，難以單日確診數字解釋疫情變化。

▼第三波疫情 第二輪新措施▼

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許樹昌︰不能視疫情有所回落 亦未見疫情已過高峰

中大醫學院呼吸系統科講座教授許樹昌表示，現時每日確診及初步確診數字仍然破百，「不能視疫情有所回落，亦未見疫情已過高峰」。他認為，政府最新一輪的限制措施，於昨天(20日)才正式實行，現時要評估新措施是否有效屬言之尚早，應觀察到本周末，才可判斷政府措施成效。他指，若未來有病人在新措施生效（即本月20日）後才發病，更需加倍留意。

本地感染個案降至「間唔中先有」或零個案 才可放寬

許樹昌又認為，政府在7月8日起，要求機組人員、船員都做檢測，因此輸入個案不會減少，未來亦應觀察本地感染數字，及源頭不明個案有無下跌，「最好就跌到無」。他稱，當本港本地感染個案降至「間唔中先有」，甚至變為零星個案時，限制措施才可放寬。