新冠肺炎｜美心大埔月餅廠兼職工確診　全廠消毒及銷毀月餅產品

本港新型冠狀病毒肺炎疫情嚴峻，確診人數不斷上升。美心集團表示，昨日（20日）知悉一名於大埔月餅廠工作的兼職工確診新冠肺炎，最後上班日期為7月18日。 美心又指，涉事員工於原材料處理區工作，已安排該區域員工家居隔離14天，並接受新冠病毒測試。為安全起見，美心稱已安排今天（21日）下午全廠停產及消毒，並銷毀相關原材料和月餅產品。

▼第三波疫情 第二輪新措施▼

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近日網上討論區有貼文指，美心集團於大埔工業村的月餅廠二樓生產部有員工確診新冠肺炎。美心集團回覆《香港01》查詢時證實，集團的大埔一廠，即月餅廠一名兼職員工確診。美心指，涉事員工於原材料處理區工作，進廠時有按指引量度體溫及消毒雙手；值班期間一直有佩戴雙重髮網、口罩及手套。

美心指，昨日已於該工作區及共用空間徹底清潔和消毒，亦已安排該區域工作的員工，家居隔離14天及接受病毒測試。為安全起見，美心已安排今天下午全廠停產及消毒，並銷毀相關原材料和月餅產品。

美心又強調，自疫情開始，已於廠房加強清潔消毒，敦促員工嚴格遵守相關防疫衛生措施，包括全廠全日24小時不間斷殺菌消毒，以及要求員工進入廠內範圍、廠車及工作期間必須佩戴口罩；飯堂餐桌亦有隔板分隔等。

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