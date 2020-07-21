新冠肺炎｜梁子超：封城是極端方法　市民留家有助減社區爆發

新冠肺炎在港爆發，有專家指若情況持續或須實行禁足令。醫學會傳染病顧問委員會主席梁子超則認為，「封城」是一個極端方法，對社會及經濟都是「一條不歸路」，他認為現時重點是控制疫情，市民留在家中可有效減斷疫情在社區爆發的風險，「屋企個啲個案，都唔會爆到社區好多火頭。」

香港醫學會傳染病顧問委員會主席梁子超。（資料圖片／譚威權攝）

本港確診新冠肺炎的個案數字屢創新高，梁子超在港台《千禧年代》表示，雖然過去三日的平均確診數目仍然是上升，但大家暫時不用看得太悲觀，「與其諗幾時要封城，不如諗下點可以避免呢個極端方法。始終，極端方法都是條不歸路，無論對經濟或疫情。」因為政府採取「封城」等於本港醫療系統已經崩潰，疫情已難以控制。

出門前先想想是否必要 減少社區爆發火頭

他表示，巿民如果繼續「馬照跑舞照跳」疫情肯會持續，而公務員在家工作是希望私人公司能夠仿效，「大家盡量留喺屋企，咁你屋企嗰啲爆，都唔會爆到社區好多火頭。」他呼籲市民出外前，先想想出門是否必要，如果無病徵就不應該到醫院等高危地方增加感染機會。

另外，梁子超亦認為巿民不應一窩蜂進行檢測，只要在集中流行病學上有需要才做檢測。