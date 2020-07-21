保就業｜李嘉誠旗下10公司共領取3.25億　承諾受薪逾1.61萬人

第五批「保就業計劃」獲批僱主名單公布，長和系資深顧問李嘉誠旗下至少十間公司已獲批撥款，包括百佳超市、屈臣氏、港基物業管理等等，合共領取補貼金額超過3.25億元，承諾受薪人數逾1.61萬人。 其中，百佳超市領取1.61億元補貼位列榜首，屈臣氏零售（香港）有限公司和屈臣氏有限公司合共領取1.1億元補貼位居第二，港基物業管理有限公司領取4,433萬元，位列第三。

李嘉誠旗下公司甚多，其中十間已獲保就業計劃批出款項。（資料圖片）

百佳領取1.61億 排名第五高

政府今日公布第五批領取工資補貼的僱主名單，首9間領取補貼都過億。李嘉誠公司的業務遍布全港，業務「百足咁多爪」，包括港口、零售、基建、能源、電訊及媒體業等，旗下員工數目以十萬計。翻查最新更新的「保就業計劃」名單，李氏旗下的企業不少均在名單之上，包括港基物業管理有限公司、和記電訊、和黃物流中心、和計物業管理等等，領取的補貼超過3.25億，承諾受薪人數超過1.61萬人。

當中和記黃埔旗下的百佳連鎖超市領取了1.61億元，為目前單一公司領取金額第五高，承諾受薪人數達8,215人；屈臣氏零售及屈臣氏有限公司則分別領取7,175萬和3,877萬，合計達1.1億元，承諾受薪人數總計達4,408人。