DSE放榜2020 ｜301考生因不適以評估成績代考核　較去年增加一倍

2020年中學文憑試（DSE）明日（22日）放榜。因應新型冠狀病毒疫情，考評局今年設一次性的特別安排，若有考生因病未能應考，將為該科目或卷別提供評估成績，最高可獲評第5級。 考評局今日（21日）在記者會中公布，共接獲310宗評估成績申請，較去年增加一倍，當中有34人因身在內地或外地未能完成隔離，未能參與本屆考試。今年共有301宗申請獲批，當中220名考生有部份科目沒有應考。

考評局公布，2020年DSE共接獲310宗評估成績申請，301宗申請獲批，當中220名考生完全沒有應考任何科目。（余俊亮攝）

因應疫情，考評局今年設立一次性的特別安排，評估成績的最高等級由第4級提升至第5級。相關安排適用於身體不適、患病或需要隔離檢疫的考生，考生可透過學校提交證明文件，向考評局申請成績評估，考評局會參考考生本人的校內成績，以及同校考生的文憑試表現，評估缺席科目或卷別的等級。

申請評估成績學生較去年增一倍

考評局總經理（學校考試及評核）許婉清表示，今年有310名考生因患病或其他原因缺席考試，向考評局申請評估成績，較去年增加一倍，當中301宗申請獲批，9宗不獲批。在該310宗申請中，包括34人因身在內地或外地未能完成隔離，未能參與本屆考試。

在獲批的申請中，220名考生有部份科目完全沒有應考，考評局參考申請人校內成績，從而評估有關科目的成績，即「科目評審成績」。81名考生曾應考同一科目的部分卷別，所以可用已應考的卷別評估全科成績。

另外，今年共有78名考生在應考筆試時遲到，被列入「沒有遵從考試時間指示」考試違規個案；相關數字較去年大增約四成。