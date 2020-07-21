新冠肺炎｜「封灘」無效泳客照落水　洗手間當更衣室　地板變泥灘

本港新冠肺炎疫情大爆發，康文署上周三（15日）公布暫停開放所有戶外康樂場地，包括轄下所有泳灘。不過泳灘有別於泳池，猶如「無掩雞籠」，市民依舊自由進出，落水暢泳。 在「封灘令」下，康文署即使已封閉泳灘更衣設施，泳客泳後各出奇招沖身，有人選擇以毛巾洗臉抹身後，赤膊等待自然風乾；有人則將洗手間當成臨時更衣室，洗手盆更變成「洗腳盆」，公然將腳放在盆內沖洗，又不斷向身體潑水沖身，致洗手間地板積滿泥沙。

從美國回港渡過暑假的鄺小姐（右）表示，到淺水灘為了與朋友拍照留念。（歐陽德浩攝）

康文署於上周三宣布泳灘暫停開放，不過市民無視設施關閉，照樣硬闖泳灘，享受日光浴，甚至落水暢泳。港九拯溺員工會促請政府加強宣傳教育，甚至考慮全面封閉海灘，以防市民無視禁令。

記者今日（21日）下午曾到淺水灣泳灘觀察，雖然現場人數未及周末的旺場時段，但最少有數百人於泳灘上玩樂，更有約50人無視落水游泳。泳灘設置的更衣室及戶外沖身設施雖已關閉，不過泳客就將附近的洗手間當成臨時更衣室。最靠近海邊的洗手間情況最為惡劣，洗手盆及地板積滿泥沙，廁格內甚至有懷疑為泳客遺下濕漉漉的內褲，衞生情況堪憂。

▼第三波疫情 第二輪新措施▼

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洗手間變臨時更衣室 洗手盆洗頭兼洗腳

即使更衣室被封，泳客泳後沖身奇招盡出，洗手間亦變成臨時更衣室。有泳客自行帶備1.5升水樽，用以裝水沖身，該泳客認為，海灘與泳池不同，空間寬敞，不容易傳播病毒，又指天氣炎熱需游泳消暑。他受訪期間大罵政府不知所謂，更向記者指「你唔好影呀，你知政府好變態㗎啦。你影完連水喉水都封埋，咁我點搞？」

有泳客更索性在洗手間的洗手盆洗頭及洗腳。記者在現場所見，有泳客先彎下腰把頭部置於水喉下沖洗，然後抬起腳放在洗手盆上沖洗，又不斷向身體潑水沖洗。該泳客指，「嘥氣啦，游水又唔係犯法，禁乜鬼？咁多人吸毒又唔見佢捉？」

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更衣室封閉 毛巾抹身赤膊等風乾

居於中環的泳客陳先生表示，因疫情停工，每星期到淺水灣游泳3至4次。他指，在更衣室封鎖後，自己在泳後會先以毛巾洗臉，並赤膊待自然風乾，不過身體則仍會「黐立立」。

陳先生批評，政府關閉泳灘無理，「其實留一兩個位置畀人沖身都好，你唔畀我游水，一係就封晒成個海灘，唔好畀人落！」他又指，若當局全面封灘，將改為跑步保持健康。

居於中環的泳客陳先生表示，僅以毛巾洗臉，並赤裸上身待自然風乾，但身體仍會「黐立立」。（歐陽德浩攝）

市民：沙灘戴口罩會有兩截色

除恆常到海灘游泳的泳客外，有市民專程到泳灘避疫。市民洪小姐說，港人一向喜歡多姿多彩的生活，停工後惟有到戶外地方避疫。她認為，外出期間只要與他人相隔1.5米便無礙，又認為海灘相比酒吧極為安全，「去沙灘通常唔戴口罩，會戴到有兩截色。」

從美國回港度暑假的鄺小姐表示，到淺水灘為了與朋友拍照留念，拍照後會戴上口罩，並一直與其他人保持距離。亦有數名男士向記者坦言，「嚟海灘梗係為咗昅女啦！」