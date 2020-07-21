新冠肺炎｜紅磡街市員工確診凍肉檔照常營業　街坊稱會減少到訪

新冠肺炎爆發第三波疫情，食環署早前宣布分階段為12個九龍區的街市消毒。土瓜灣、紅磡、大角咀和荔灣街市今日（21日）提早於晚上7時關閉，以便進行清洗。 紅磡街市早前有凍肉檔員工確診，於今日仍照常營業。有檔主及買餸市民均稱會減少到肉檔所在的1樓，亦有檔主稱自從有確診個案後，街市人流大減，認為政府應一早為街市全面消毒，甚至停開數日消毒亦不介意。

紅磡街市有員工確診的凍肉檔照常營業。（王海圖攝）

紅磡街市早前有凍肉舖員工確診，今日涉事肉檔照常營業。記者向職員查詢是否有員工確診，但職員拒絕回答。區議員郭天立稱，該肉檔員工於上周一（13日）感不適，其後一直未有上班。他於周一確診，當日有食環署人員到場清潔，期間凍肉檔暫停營業，但其餘時間仍照常營業。

街市人流減 檔主稱只得一成生意

街市關閉前部分檔口照常營業，有經營菜檔的檔主稱自從街市有確診個案後，每日生意下跌最少四成，不少客人未敢逗留，只購買所需食品後便急忙離開。她稱，附近多個檔口亦未有營業，自己亦擔心中招，故於店內放置大枝裝的潔手液定時消毒雙手。她又稱，自己未敢前往一樓肉檔。

地面花店員工林先生稱，近日只得一成生意，「街市完全無人流。」他稱，肉檔員工確診當日，食環署曾派員局部清潔，認為應一早為全個街市消毒，甚至停開數天大清潔，令客人能夠安心。他稱自己亦擔心染疫，經常以漂白水消毒檔口。

紅磡街市今日（21日）提早關門，食環署為街市作全面消毒。（羅君豪攝）

江小姐稱會避免前往肉檔所在的一樓。（王海圖攝） 市民稱應盡早安排消毒街市 前往紅磡街市買餸的江小姐稱，知悉街市內有凍肉檔員工確診，指會避免前往肉檔所在的一樓；她認為政府較遲為紅磡街市作全面消毒，應在確診個案出現後盡早安排。對於疫情爆發第三波，她坦言感擔心，除上下班及買餸外亦少外出，並一直戴上口罩。

+ 5 + 4 + 3

於晚上約7時，多名食環署職員及穿上保護衣的外判清潔工以稀釋漂白水及噴霧器消毒街市位置，並以漂白水及地拖洗刷地面。食環署職員稱，於之前清潔的街市並未有使用噴霧器，由於紅磡街市的外判清潔商備有噴霧器，故首次嘗試於街市內使用。