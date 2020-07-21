新冠肺炎｜富衛保險2名經紀、1名員工確診　辦公室已作消毒

新冠肺炎爆發第三波疫情，截至今日（21日）凌晨，本港新增61宗確診個案，確診總數突破2,000宗。 富衛保險指，有3名員工確診感染，當中兩名為於德宏大廈工作的保險經紀，另一名在太古城中心第3期WeWork辦事處工作的集團員工。

富衛保險稱有2名代理人及1名集團員工確診。（資料圖片）

富衛保險指，有2名公司代理人及1名富衛集團員工確診感染肺炎。當中2名公司代理人分別在鰂魚涌德宏大廈9樓及10樓工作，其中一人自7月2日起沒有返回辦公室及沒有接觸同事，另外一人則自7月8日起沒有返回辦公室，並在7月9日後沒有接觸任何富衛同事及客戶。

至於確診感染的富衛集團員工於太古灣道14號太古城中心第3期19樓WeWork辦事處工作，他自7月11日後已沒有返回辦公室。富衛保險指，3名確診員工現正在醫院接受治療，情況穩定。

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德宏大廈相關樓層及富衛集團的香港辦公室已作消毒

富衛保險稱，正根據衞生防護中心的指引追蹤與確診同事有接觸的人士，而「密切接觸者」亦已被勸喻在家隔離，將繼續密切監察情況，並與各單位及部門保持緊密合作，以盡量減低進一步傳染的風險。



富衛稱，正繼續採取彈性工作安排，包括在家工作及分隔地點工作。 德宏大廈相關樓層及富衛集團的香港辦公室已進行全面的清潔及消毒，而所有集團員工亦已安排在家工作直至辦公室重開．他們亦鼓勵所有香港辦公室的員工及代理人，除不可避免的情況外，盡可能留在家工作。