新冠肺炎｜增32餐廳曾有患者光顧　旺角東站美心MX旺角沙嗲王上榜

本港新型肺炎昨日新增確診61宗個案，累計增至2,019宗。衞生防護中心晚上更新確診患者到訪過的地方，有32間新增的食肆「上榜」，當中遍布多區，包括油尖旺、黃大仙、沙田等，當中有7間位於油尖旺區，包括MPM 文華商場沙嗲王、港鐵旺角東站 美心MX及位於香港童軍總會的富臨皇宮。 另外，黃大仙再多數間餐廳上榜，如慈雲山中心太興及慈雲山中心香葉灣。

有患者到過香港藝術館「Ink Seafood Bar &Eatery」。（網上圖片）

油尖旺有7間 包括The One「東海薈．拉斐特」

衞生防護中心更新確診患者行蹤，新增32間食肆曾有確診者到訪。在油尖旺區方面，有7間食肆上榜，包括尖沙咀香港童軍總會地下的「富臨皇宮」、港鐵旺角東站「美心MX」、MPM 文華商場「沙嗲王」、香港藝術館「Ink Seafood Bar &Eatery」、The One「東海薈 ．拉斐特」、位於華興大廈的「莎娃迪卡」及上海街13號的「來多碗車仔麵」.



另外，黃大仙區亦有多間食肆新上榜，包括慈雲山中心「香葉灣」、荷里活廣場「夏麵館」、彩雲商場「好彩酒樓」、萬年戲院大廈「敘苑粉麵茶餐廳」及慈雲山中心「太興」。



除油尖旺區及黃大仙區外，患者到訪過的食肆亦遍及各區，當中有不少為酒樓，例如觀塘廣場「龍寶酒家」、屯門卓爾居廣場 「海港酒樓」、觀塘MegaBox「百樂門宴會廳」及觀塘順利商場「茗港酒家」等。另外，亦有患者到過元朗形點 「Pizza Express」。

患者到過 「Pizza Express」。（網上圖片）

▼近14日患者潛伏期內到訪過的餐廳、商場及大廈名單▼

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美心大埔月餅廠兼職女工 曾光顧旺角東站美心MX



至於在患者行蹤方面，第1951宗個案（55歲女子）在本月18日曾到訪美心食品廠，亦在本月17日到訪港鐵旺角東站美心MX，疑為早前染疫的美心兼職工。美心集團昨日表示，知悉一名於大埔月餅廠工作的兼職工確診新冠肺炎，昨日下午全廠停產及消毒，並銷毀相關原材料和月餅產品。另外，亦有個案到訪過公共設施，第1942宗個案曾到大埔綜合大樓。

美心大埔月餅廠工作的兼職員工確診新型肺炎。（Google地圖截圖）

▼近14日患者居住過的住宅大廈名單▼

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▼第三波疫情 第二輪新措施▼