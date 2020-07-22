DSE 放榜 2020｜女拔混血兒超級狀元：從無補習　每晚看電視放鬆

2020年中學文憑試（DSE）今日（22日）放榜，今年共有7名學生考獲7科5**成為「狀元」，當中2人在數學延伸部分考獲5**的「超級狀元」，其中一人來自拔萃女書院混血兒羅穎賢( Vermeer Elena Yin)便是其中之一。她不僅成績優異，而且在唱歌、樂器、運動方面都有不俗的表現。 問起學習的方法，她則自信地說學習最重要是自己能夠融會貫通，保持這個信念，她整個學習生涯都沒有參加過任何補習。今年受到疫情影響，溫書、考試的安排不斷被打斷，她說正面應對的心態很重要，每天除了安排足夠的時間休息之外，夜晚會和家人一起看電視放鬆。

拔萃女書院的「超級狀元」羅穎賢 (Vermeer Elena Yin)除了核心科目全部5**之外，選修的經濟、英國文學、歷史科及數學延伸單元一（M1）亦全部獲得5**。獲得這樣的好成績，她說自己第一反應是詫異、難以置信，其後才感到興奮和喜出望外。

學習要靠自己融會貫通 超級狀元從無補課

不少學生為了取得好成績，放學之後會參加大量的補習社。問起羅同學，她卻出乎意料得說，自己從來沒有參加過補習。她說，學習最重要的是靠自己融會貫通，憑著這種理念，她也克服了學業上的困難。

學習重質不重量 得知歷史必答題取消感無奈

新冠肺炎疫情以來，學校不斷停課，而考試時間也遲遲懸而未決，羅同學說這令她意識到合理分配時間和保持心態的重要性。每天都會給自己足夠的休息時間，她在夜晚也會同家人一起看電視，以保持正面的態度，「學習是種質不重量，用不同的方法溫習也有好效果。」

今年歷史科有一條8分的必答題，考生需要就「1900-45年間，日本為中國帶來的利多於弊」作答，引起了社會的爭論，最後被取消。羅同學說知道試題被取消那一刻感到錯愕、無奈，惟當時仍需預備剩餘的考試，只好選擇「既來之，則安之」的心態從容以對，以免影響考試心情。

+ 9 + 8 + 7

愛好廣泛 或前往牛津讀英語文學

除了是超級狀元，羅同學興趣廣泛、多才多藝。除了閱讀，她亦喜歡音樂，唱歌與彈鋼琴俱佳。另外，她還曾參加野外定向及不同的義工計劃。

從小喜歡閱讀和寫作，羅同學堅信透過語言可以領略歷史和文化。在選擇升學時，父母則尊重她的意見，希望她能探索自己的愛好。羅同學說，現時的目標是前往英國牛津大學讀英語與語言文學，而早前已經收到了有條件錄取。至於未來的職業，她則保持開放態度，不過對教育事業很有興趣。她尤其感謝一路以來老師的春風化雨，令她感受到教育的力量。